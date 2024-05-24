Премьер-министр Японии приглашен на COP29

Премьер-министр Японии Фумио Кисида приглашен на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Премьер-министр Японии Фумио Кисида приглашен на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной Министерством иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе визита в Японию проинформировал японскую сторону о деятельности Азербайджана в рамках председательства на COP29. Заместителю министра иностранных дел Японии Ёити Фукадзаве было представлено письмо президента Ильхама Алиева с приглашением премьер-министра Японии Фумио Кисида принять участие в Саммите мировых лидеров по климатическим действиям, который пройдет в рамках COP29 12-13 ноября этого года.