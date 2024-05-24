О нас

Премьер-министр Японии приглашен на COP29

Премьер-министр Японии приглашен на COP29 Премьер-министр Японии Фумио Кисида приглашен на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
24 мая 2024 г. 10:56
Премьер-министр Японии приглашен на COP29

Премьер-министр Японии Фумио Кисида приглашен на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной Министерством иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе визита в Японию проинформировал японскую сторону о деятельности Азербайджана в рамках председательства на COP29. Заместителю министра иностранных дел Японии Ёити Фукадзаве было представлено письмо президента Ильхама Алиева с приглашением премьер-министра Японии Фумио Кисида принять участие в Саммите мировых лидеров по климатическим действиям, который пройдет в рамках COP29 12-13 ноября этого года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Prime Minister of Japan invited to COP29
Версия на азербайджанском языке Yaponiyanın Baş naziri COP29-a dəvət olunub

Другие новости из категории

Мухтар Бабаев: На COP29 мы постараемся представить Азербайджан, его культуру, природу
Мухтар Бабаев: На COP29 мы постараемся представить Азербайджан, его культуру, природу
23 мая 2024 г. 17:09
Президент Ильхам Алиев: Рассчитываем на активное участие Таджикистана в СОР29
Президент Ильхам Алиев: Рассчитываем на активное участие Таджикистана в СОР29
23 мая 2024 г. 16:07
Главный переговорщик COP29 принял участие в Глобальном форуме по транспарентности в Токио
ФотоГлавный переговорщик COP29 принял участие в Глобальном форуме по транспарентности в Токио
23 мая 2024 г. 12:28
Ялчын Рафиев: Финансирование и прозрачность - путь к достижению климатических целей
Ялчын Рафиев: Финансирование и прозрачность - путь к достижению климатических целей
23 мая 2024 г. 10:19
Посол: COP29 может способствовать повышению активности Германии в азербайджанском бизнес-секторе
Посол: COP29 может способствовать повышению активности Германии в азербайджанском бизнес-секторе
22 мая 2024 г. 14:23
Мухтар Бабаев встретился с министром экологии Австрии
Мухтар Бабаев встретился с министром экологии Австрии
22 мая 2024 г. 12:38
Азербайджан и ОПЕК проведут диалог высокого уровня в преддверии COP29
Азербайджан и ОПЕК проведут диалог высокого уровня в преддверии COP29
22 мая 2024 г. 12:20
Главный советник ЕС по энергодипломатии: COP29 может стать очень важным примером для всего мира
Главный советник ЕС по энергодипломатии: COP29 может стать очень важным примером для всего мира
22 мая 2024 г. 12:05
Маргвелашвили: Региональное сотрудничество поможет снизить последствия климатических изменений
Маргвелашвили: Региональное сотрудничество поможет снизить последствия климатических изменений
22 мая 2024 г. 11:52
Ульрих Ленартс: Председательство СОР29 серьезно настроено на борьбу с изменением климата
Ульрих Ленартс: Председательство СОР29 серьезно настроено на борьбу с изменением климата
22 мая 2024 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi