Главный переговорщик COP29 принял участие в Глобальном форуме по транспарентности в Токио

Главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев принял участие в Глобальном форуме по транспарентности.
Как передает Report, об этом говорится на странице СОР29 в социальной сети "Х".
"Главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев возглавил делегацию для участия в первом Глобальном форуме транспарентности в Токио, Япония. Делегация обсудила важнейшую роль, которую могут сыграть национальные климатические планы и отчеты о прозрачности в повышении наших коллективных амбиций в области климата", - отмечается в сообщении.
Глобальный форум по транспарентности (прозрачности информации) состоялся 20-21 мая в Университете Организации Объединенных Наций в Токио (Япония). На форуме обсуждена ключевая роль прозрачности информации в борьбе с изменением климата, как того требует Расширенная система прозрачности (ETF) Парижского соглашения.
COP29 Chief Negotiator @YalchinRafiyev led a delegation to participate in the first Global Transparency Forum in Tokyo, Japan. The delegation discussed the critical role that national climate plans and transparency reports can play in enhancing our collective ambition on climate. pic.twitter.com/nSqDf1sz7f