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Главный переговорщик COP29 принял участие в Глобальном форуме по транспарентности в Токио

Главный переговорщик COP29 принял участие в Глобальном форуме по транспарентности в Токио Ялчин Рафиев принял участие в первом Глобальном форуме транспарентности.
COP29
23 мая 2024 г. 12:28
Главный переговорщик COP29 принял участие в Глобальном форуме по транспарентности в Токио

Главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев принял участие в Глобальном форуме по транспарентности.

Как передает Report, об этом говорится на странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев возглавил делегацию для участия в первом Глобальном форуме транспарентности в Токио, Япония. Делегация обсудила важнейшую роль, которую могут сыграть национальные климатические планы и отчеты о прозрачности в повышении наших коллективных амбиций в области климата", - отмечается в сообщении.

Глобальный форум по транспарентности (прозрачности информации) состоялся 20-21 мая в Университете Организации Объединенных Наций в Токио (Япония). На форуме обсуждена ключевая роль прозрачности информации в борьбе с изменением климата, как того требует Расширенная система прозрачности (ETF) Парижского соглашения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-un Baş danışıqçısı şəffaflıq üzrə Qlobal Forumda iştirak edib
Версия на английском языке ФотоCOP29 chief negotiator attends Global Transparency Forum in Tokyo

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