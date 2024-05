Главный переговорщик COP29 принял участие в Глобальном форуме по транспарентности в Токио

Главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев принял участие в Глобальном форуме по транспарентности.

Как передает Report, об этом говорится на странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев возглавил делегацию для участия в первом Глобальном форуме транспарентности в Токио, Япония. Делегация обсудила важнейшую роль, которую могут сыграть национальные климатические планы и отчеты о прозрачности в повышении наших коллективных амбиций в области климата", - отмечается в сообщении.

Глобальный форум по транспарентности (прозрачности информации) состоялся 20-21 мая в Университете Организации Объединенных Наций в Токио (Япония). На форуме обсуждена ключевая роль прозрачности информации в борьбе с изменением климата, как того требует Расширенная система прозрачности (ETF) Парижского соглашения.