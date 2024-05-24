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Бироль: Переговоры по COP29 должны найти способ увеличения инвестиций в "чистую" энергетику

Бироль: Переговоры по COP29 должны найти способ увеличения инвестиций в "чистую" энергетику Глобальные переговоры в преддверии климатического саммита COP29 в этом году должны найти способ увеличить долю инвестиций в экологически чистую энергетику в странах с формирующейся рыночной экономикой, которая оставалась неизменной в течение последних 10
COP29
24 мая 2024 г. 15:55
Бироль: Переговоры по COP29 должны найти способ увеличения инвестиций в чистую энергетику

Глобальные переговоры в преддверии климатического саммита COP29 должны найти способ увеличить долю инвестиций в экологически чистую энергетику в странах с формирующейся рыночной экономикой, которая оставалась неизменной в течение последних 10 лет.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

Он подчеркнул, что дискуссии об увеличении финансирования, чтобы помочь более бедным странам бороться с глобальным потеплением, и о том, как эти деньги будут распределены между ними, все еще продолжаются.

"В преддверии конференции COP29, которая пройдет в Баку в ноябре, страны разрабатывают детали новой цели ежегодного финансирования климатических программ, что вероятно, составит не менее сотни миллиардов долларов. Эта тема стала предметом споров на саммитах ООН, поскольку предыдущая цель климатического финансирования, установленная в 2009 году и предусматривающая выделение бедным странам 100 миллиардов долларов в год к 2020 году, была достигнута лишь однажды, в 2022 году", - сказал Бироль.

Глава МЭА отметил, что общие глобальные инвестиции в экологически чистую энергетику значительно растут, однако объем средств, направляемых в страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, “остается неизменным” на уровне 15% от общей суммы с 2015 года. По его словам, в настоящее время он составляет около 250 миллиардов долларов.

“Так что, на мой взгляд, это и есть линия разлома на нашем пути к достижению нашей климатической цели. Это будет ключевой темой для наших диалогов на высоком уровне с нашими коллегами из Азербайджана и других стран”, - сказал Бироль, добавив, что финансирование сегодня является ключевым вопросом.

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Версия на азербайджанском языке Fatih Birol: "COP29 danışıqları “təmiz” enerjiyə investisiyaları artırmaq üçün bir yol tapmalıdır"
Версия на английском языке Birol: Talks ahead of COP29 must find way to boost clean energy investments

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