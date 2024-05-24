Ульрих Ленартс: Мы доверяем Азербайджану в вопросе председательства и проведения COP29

В ноябре текущего года столица Азербайджана, город Баку, станет мировым центром климатической политики, так как здесь будет проходить 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29). Решение о проведении климатической к

В ноябре этого года столица Азербайджана Баку станет мировым центром климатической политики - здесь пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение о проведении климатической конференции впервые в стране Южного Кавказа было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. Ожидается, что в рамках мероприятия Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

В интервью Report заместитель директора по экологической и климатической политике и сотрудничеству Федеральной государственной службы иностранных дел, внешней торговли и сотрудничества в целях развития Бельгии Ульрих Ленартс рассказал о значении сессий COP в борьбе с изменением климата, обсудил основные задачи, на которые следует обратить внимание при подготовке к COP29, подчеркнул о возможности установления сотрудничества между Бельгией и Азербайджаном в этом направлении и многое другое.

- Как человек, который на протяжении многих лет участвует в сессиях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP), как бы вы охарактеризовали важность этих сессий?

- Парижское соглашение действует в рамках пятилетнего цикла, определяя четкие цели по температуре, а не борьбе с изменением климата. Таким образом, температура остается намного ниже 2 градусов и, возможно, даже ниже1,5 градусов - т.е у нас есть очень четкие долгосрочные цели.

Ежегодная сессия COP - это возможность, которая предоставляется раз в год, чтобы объединить всех для достижения этих целей. COP - это уникальное мероприятие, вы не найдете ничего подобного в других областях.

Во-первых, есть реальные переговоры между правительствами для достижения согласованного глобального консенсуса относительно того, как продвигаться вперед в реализации Парижского соглашения.

Существует программа действий по борьбе с изменением климата, то есть различные заинтересованные стороны, профсоюзы, бизнес, молодежь, которые демонстрируют определенные инициативы, которые также представляют цели со своей стороны, которые очень часто связаны с вопросами, находящимися на стадии переговоров. То есть, они создают дополнительные ожидания относительно того, каким должен быть результат переговоров.

Ну, и конечно, COP - это своего рода мероприятие, на котором все участники, занимающиеся вопросами климата, имеют возможность собраться вместе. Думаю, что изначально это не было целью, но из-за того факта, что энергетический переход, а также адаптация включают в себя так много различных аспектов, эти участники решили для себя присоединиться к сессиям COP, использовать это мероприятие в качестве места встречи, чтобы продемонстрировать свой опыт, свои знания о том, как строить партнерские отношения с другими, а также как повлиять на ход переговоров.

На мой взгляд, именно эти факторы подчеркивают уникальность сессий Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

- Каковы Ваши ожидания от проведения климатической конференции здесь в Баку? Какие вопросы будут на повестке дня COP29?

- Считаю, что перед командой COP29 стоит непростая задача - реализовать то, о чем договорились в Дубае, когда у нас было политическое завершение пятилетнего амбициозного цикла.

Подготовка велась в течение двух лет, было составлено множество научных отчетов, проведено много технических переговоров, и в результате были выработаны четкие рекомендации для национальных обязательств для борьбы с климатическими изменениями (NDC). Эти национальные цели в области климата должны быть представлены не позднее начала 2025 года.

В этом отношении очень важно, что COP29 является той стимулирующей конференцией, которая действительно укрепляет международное сотрудничество в достижении этих национальных целей.

- Как известно климатическое финансирование станет основной темой СОР29, что бы вы могли об этом сказать?

- Существует группа экспертов высокого уровня по финансам, которая также была создана для поддержки достижения новой финансовой цели. Анализ показывает, что объем финансирования, необходимого для амбициозного и безболезненного энергетического перехода и адаптации, составляет триллионы долларов в год.

Поэтому, я думаю, что для всех участников подготовительных обсуждений было очень важно, что все страны хотят видеть цель, которая соответствует этому вызову, которая действительно отвечает тому, что необходимо для достижения поставленных целей.

Значительная доля климатического финансирования поступает из внутренних национальных ресурсов. В этом вопросе очень важно, чтобы условия были благоприятными и привлекали инвестиции. Этого можно добиться, установив четкие цели в отношении того, чего вы хотите достичь в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности.

Этого также можно добиться, внедрив инструменты ограничения выбросов и торговли ими или ценообразования на выбросы углерода. Существует множество способов сделать это, но при этом очень важно наличие на национальном уровне системы, поддерживающей инвестиции в защиту климата.

Если взглянуть, например, на данные Международного энергетического агентства, то их анализ общей доли возобновляемых источников энергии в общем объеме новых установленных мощностей по производству электроэнергии за прошедший 2023 год показывает, что 87% восстановленных мощностей были получены за счет ВИЭ. Поэтому в настоящее время и в ближайшем будущем многие международные инвестиции в энергетику осуществляются в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

К сожалению, анализ Международного энергетического агентства и Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) также показывает, что инвестиции в возобновляемые источники энергии, а также в энергоэффективность распределяются очень неравномерно. Они показывают, что инвестиции сосредоточены в основном в развитых странах, в том числе в Китае. И это отчасти связано с высокой стоимостью инвестиций в этих странах. И безусловно, важно, чтобы COP также поощряла большую склонность международных участников к риску, одновременно сводя к минимуму этот риск за счет создания на национальном уровне благоприятных условий, которые могут привлечь финансирование.

- Как вы думаете, каким образом Азербайджан и Бельгия могут сотрудничать в реализации инициатив по изменению климата?

- Бельгия имеет довольно небольшую территорию в Северном море, но благодаря уже сделанным и ожидаемым инвестициям, а также тесному сотрудничеству со всеми работающими в области возобновляемых источников энергии, в частности производстве морской ветровой энергии и экологически чистового водорода, мы сможем генерировать объем энергии морского ветра, который будет равен общему потреблению энергии домашними хозяйствами в Бельгии к 2030 году.

Я говорю об этом, потому что вы и этот регион, безусловно, рассматривает и реализует аналогичные региональные инициативы по сотрудничеству в области энергетики. И думаю, что, безусловно, также интересно поделиться своим опытом в том, как страны добиваются региональной интеграции сетей. Это очень непростая задача.

Например, в Северном море речь идет не только о том, чтобы определить зоны, где будет вестись производство энергии на шельфе, привлекая инвесторов, но и о создании "энергетического острова", который будет распределять энергию, выработанную на расположенных рядом ветряных энергостанциях и будет служить своего рода буфером в случае перепроизводства энергии в определенный момент, и затем ее излишки можно использовать, когда производство снижается. Но это также требует создания сетей передачи, подключения к континенту и так далее.

Все это требует большого опыта и объединения усилий многих участников. Поэтому я думаю, что это, безусловно, та область, где и Азербайджан, и Бельгия, как страны с выходом к морю, могут иметь возможности для сотрудничества и обмена идеями.

- Как бы вы оценили работу команды COP29 и подготовку к этому масштабному мероприятию?

- Обмен мнениями с председательством COP29 были очень позитивными. Поскольку в этом полугодии мы председательствуем в ЕС, одним из первых решений, которые мы приняли, стал приезд в Баку для встречи с командой COP29. Мы были впечатлены ускоренным процессом подготовки к мероприятию. Поскольку после принятия фактического решения прошло очень мало времени. В декабре 2023 года было решено, что COP29 пройдет в Азербайджане, а наша встреча с командой прошли в конце февраля - начале марта.

Все, с кем мы беседовали, были прекрасно осведомлены о темах, существующих проблемах и о том, какова роль председательства в СOP. Поэтому мы очень доверяем Азербайджану, как стране принимающей и председательствующей в COP29.

Мы надеемся получить результат в области финансирования борьбы с изменением климата, и есть другие результаты, на которые мы обращаем внимание. Мы также надеемся добиться такого результата в отношении рыночного механизма, который поддержит климатические амбиции. Представлен обзор плана действий по гендерным вопросам. Мы надеемся, что этот вопрос будет решен.