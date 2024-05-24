О нас

Эльнур Солтанов: Согласие Армении на проведение COP29 в Азербайджане было хорошим знаком

Эльнур Солтанов: Согласие Армении на проведение COP29 в Азербайджане было хорошим знаком Согласие Армении на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане было хорошим знаком.
COP29
24 мая 2024 г. 11:57
Эльнур Солтанов: Согласие Армении на проведение COP29 в Азербайджане было хорошим знаком

Согласие Армении на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане было хорошим знаком.

Как сообщает сотрудник Report из Лачына, об этом сказал заместитель министра энергетики, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов на церемонии презентации COP29 в Лачыне с участием членов аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе.

Он отметил, что решение о проведении COP29 в Азербайджане стало возможным при поддержке всего международного сообщества.

"Возглавить важные мировые переговоры по изменению климата и климатическому кризису в качестве хозяина COP29 - очень ответственная задача. Необходимы меры по борьбе с глобальным климатическим кризисом. Но для этого нам нужны инструменты реализации, основным из которых является финансовый. То есть, мы должны разработать амбициозную повестку действий, и мы начали работу в этом направлении", - сказал Э.Солтанов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Elnur Soltanov: ‘Armenia's step to host COP29 in Azerbaijan was a very good sign’
Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: "Ermənistanın COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi üçün atdığı addım çox yaxşı əlamət idi"

Другие новости из категории

Мухтар Бабаев: Программа COP29 не будет ограничиваться только финансовыми вопросами
Мухтар Бабаев: Программа COP29 не будет ограничиваться только финансовыми вопросами
24 мая 2024 г. 11:38
Ульрих Ленартс: Мы доверяем Азербайджану в вопросе председательства и проведения COP29
Ульрих Ленартс: Мы доверяем Азербайджану в вопросе председательства и проведения COP29
24 мая 2024 г. 11:15
В Баку пройдет Всемирный саммит по климатическим действиям
В Баку пройдет Всемирный саммит по климатическим действиям
24 мая 2024 г. 11:01
Премьер-министр Японии приглашен на COP29
Премьер-министр Японии приглашен на COP29
24 мая 2024 г. 10:56
Мухтар Бабаев: На COP29 мы постараемся представить Азербайджан, его культуру, природу
Мухтар Бабаев: На COP29 мы постараемся представить Азербайджан, его культуру, природу
23 мая 2024 г. 17:09
Президент Ильхам Алиев: Рассчитываем на активное участие Таджикистана в СОР29
Президент Ильхам Алиев: Рассчитываем на активное участие Таджикистана в СОР29
23 мая 2024 г. 16:07
Главный переговорщик COP29 принял участие в Глобальном форуме по транспарентности в Токио
ФотоГлавный переговорщик COP29 принял участие в Глобальном форуме по транспарентности в Токио
23 мая 2024 г. 12:28
Ялчын Рафиев: Финансирование и прозрачность - путь к достижению климатических целей
Ялчын Рафиев: Финансирование и прозрачность - путь к достижению климатических целей
23 мая 2024 г. 10:19
Посол: COP29 может способствовать повышению активности Германии в азербайджанском бизнес-секторе
Посол: COP29 может способствовать повышению активности Германии в азербайджанском бизнес-секторе
22 мая 2024 г. 14:23
Мухтар Бабаев встретился с министром экологии Австрии
Мухтар Бабаев встретился с министром экологии Австрии
22 мая 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi