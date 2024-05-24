Эльнур Солтанов: Согласие Армении на проведение COP29 в Азербайджане было хорошим знаком

Согласие Армении на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане было хорошим знаком.

Согласие Армении на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане было хорошим знаком.

Как сообщает сотрудник Report из Лачына, об этом сказал заместитель министра энергетики, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов на церемонии презентации COP29 в Лачыне с участием членов аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе.

Он отметил, что решение о проведении COP29 в Азербайджане стало возможным при поддержке всего международного сообщества.

"Возглавить важные мировые переговоры по изменению климата и климатическому кризису в качестве хозяина COP29 - очень ответственная задача. Необходимы меры по борьбе с глобальным климатическим кризисом. Но для этого нам нужны инструменты реализации, основным из которых является финансовый. То есть, мы должны разработать амбициозную повестку действий, и мы начали работу в этом направлении", - сказал Э.Солтанов.