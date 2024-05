COP29-un prezidenti COMSATS-ın icraçı direktoru ilə görüşüb

COP29-un prezidenti Muxtar Babayev Pakistanda Cənubda Davamlı İnkişaf üçün Elm və Texnologiya Komissiyasının (COMSATS) icraçı direktoru Mohammed Nafis Zakariya ilə görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə COP29-un “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında məlumat verilib.

Bildirilib ki, tərəflər məhsuldar görüş keçirib və onlar davamlı inkişaf, iqlim dəyişikliyi mövzularında müzakirələr aparıblar: “Yalnız birlikdə işləməklə daha “yaşıl dünya” üçün ciddi addımlar ata bilərik”.