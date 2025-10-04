В Азербайджане завершилась Неделя климатических действий (BCAW).

Как передает Report, в мероприятиях приняли участие около 3 000 человек, среди которых - представители правительств и парламентов, ученые, бизнесмены, женщины-лидеры, молодежные климатические активисты и делегаты организаций из 25 стран.

В рамках BCAW в Баку прошло 46 мероприятий и сессий на более чем 8 площадках. Они охватили свыше 30 тем и объединили широкий круг участников - представителей правительств, бывших премьер-министров и президентов, членов парламентов, ученых, бизнес и женщин-лидеров, молодежные движения, климатических чемпионов, а также международные организации, включая ООН, Международный центр Низами Гянджеви, Европейский банк реконструкции и развития и другие. Wелью мероприятий было укрепление диалога и ускорение подготовки к COP30 в Бразилии.

Основными темами обсуждения стали климатическое финансирование и подотчетность, обсуждение механизмов мобилизации ресурсов для справедливого перехода, энергетический переход и мобильность, возобновляемые источники энергии, инновации и решения на уровне городов, адаптация и устойчивость, межрегиональный обмен опытом в борьбе с климатическими рисками, продовольственные системы и экономика замкнутого цикла, изучение путей устойчивого потребления и производства, гендер и лидерство, поощрение женщин к лидерству в климатической политике и действиях.

В рамках Недели были организованы круглые столы по вопросам укрепления институтов в области климатической устойчивости, "зеленого" строительства, климатически устойчивого агробизнеса, "зеленого" перехода. В ходе недели впервые был представлен Доклад об устойчивом развитии COP29, а также была создана Климатическая сеть университетов Азербайджана.