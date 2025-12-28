В Швеции три человека погибли из-за снежной бури

В Швеции три человека погибли из-за сильной снежной бури, прокатившейся по Скандинавии.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, непогода вызвала серьезные нарушения движения и перебои с электроэнергией.

Одной из жертв стихии стал 50-летний мужчина, погибший после того, как на него упало дерево в лыжном центре Кунгсбергет на юге страны. Вторая жертва - сотрудник региональной энергетической компании Hemab, который погиб во время работы на улице. Третья - 60-летний мужчина, на которого также упало дерево.

Кроме того, в Швеции более 40 тысяч домохозяйств остались без электричества.

Из-за бури было отменено множество авиарейсов, а также нарушено движение поездов и паромов в некоторых районах Скандинавии.