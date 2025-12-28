Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Швеции три человека погибли из-за снежной бури

    Другие страны
    • 28 декабря, 2025
    • 21:57
    В Швеции три человека погибли из-за снежной бури

    В Швеции три человека погибли из-за сильной снежной бури, прокатившейся по Скандинавии.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, непогода вызвала серьезные нарушения движения и перебои с электроэнергией.

    Одной из жертв стихии стал 50-летний мужчина, погибший после того, как на него упало дерево в лыжном центре Кунгсбергет на юге страны. Вторая жертва - сотрудник региональной энергетической компании Hemab, который погиб во время работы на улице. Третья - 60-летний мужчина, на которого также упало дерево.

    Кроме того, в Швеции более 40 тысяч домохозяйств остались без электричества.

    Из-за бури было отменено множество авиарейсов, а также нарушено движение поездов и паромов в некоторых районах Скандинавии.

