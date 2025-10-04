İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycanın ikinci dəfə ev sahibliyi etdiyi Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi başa çatıb

    COP29
    • 04 oktyabr, 2025
    • 16:42
    Azərbaycanın ikinci dəfə ev sahibliyi etdiyi Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi başa çatıb

    Azərbaycanda ikinci dəfə təşkil olunan Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi (BCAW) başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, 3000-ə qədər iştirakçının olduğu tədbirlərdə 25 ölkədən olan hökumət nümayəndələri, parlament üzvləri, alimlər, biznes və qadın liderlər, gənc iqlim fəalları və çoxtərəfli təşkilatların təmsilçiləri olub.

    Paytaxtın 8-dən çox məkanında keçirilən 46 tədbir və sessiya, 30-dan çox mövzunu əhatə etməklə, hökumət nümayəndələrini, sabiq baş nazirləri və prezidentləri, parlament üzvlərini, alimləri, biznes və qadın liderləri, gənclər hərəkatlarını, iqlim çempionlarını, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi, Braziliyanın Kiçik və Orta Biznesə Dəstək Agentliyi (SEBRAE), Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı kimi beynəlxalq təşkilatları bir araya gətirib. Məqsəd Braziliyada baş tutacaq COP30-a aparan yolda dialoqu gücləndirmək və prosesə təkan vermək olub.

    İqlim Həftəsinə Afrika, Asiya, Avropa və Amerikanın 25-dən çox ölkəsini təmsil edən spiker və iştirakçının qatılması həftənin beynəlxalq miqyasını nümayiş etidirib. Mövzuların genişliyi isə iqlim böhranının mürəkkəbliyini bir daha əks etdirib.

    İqlim maliyyələşməsi və hesabatlılıq – ədalətli keçid üçün resursların səfərbər olunması mexanizmlərinin müzakirəsi, enerji keçidi və mobillik – bərpaolunan enerji, innovasiya və şəhər səviyyəsində həllər, adaptasiya və dayanıqlılıq – iqlim riskləri ilə mübarizədə bölgələrarası təcrübə mübadiləsi, qida sistemləri və dairəvi iqtisadiyyat – davamlı istehlak və istehsal yollarının öyrənilməsi, gender və liderlik – qadınların iqlim siyasəti və fəaliyyətində liderliyə təşviqi əsas müzakirə mövzuları olub.

    İqlim Həftəsi çərçivəsində iqlim dayanıqlığı üçün institutların gücləndirilməsi, yaşıl tikinti, iqlimə davamlı aqrobiznes, yaşıl keçid və dayanıqlı moda mövzularına həsr olunmuş dəyirmi masalar təşkil olunub. Həftə ərzində ilk dəfə COP29 Dayanıqlılıq Hesabatı təqdim edildi və Azərbaycan Universitetlərinin İqlim Şəbəkəsi təsis olunub.

    Gənclər seqmenti çərçivəsində Gənclər İqlim Forumu, gənc rəssamların və startapçıların daha yaşıl dünya üçün baxışlarını təqdim etdiyi "Planet üçün İncəsənət və İnnovasiya" sərgisi, tələbələri yaşıl iqtisadiyyat imkanları ilə birləşdirən Davamlı Karyera Sərgisi, həmçinin uşaqlar arasında ekoloji məlumatlılığı və inklüzivliyi artırmağı hədəfləyən "Kiçik İqlim Çempionları" tədbirləri keçirilib.

    BCAW 2025 Rio İqlim Fəaliyyəti Həftəsindən sonra və COP30-dan əvvəl keçirilib. beləliklə Rio-Bakı-Belem xəttinin qlobal iddiaları necə formalaşdırdığı nümayiş olunub. Gələn ay COP sədrliyini Braziliyaya təhvil verəcək Azərbaycan üçün bu həftə sadəcə dialoq meydanı deyil, həm də iqlim mirasını möhkəmləndirmək üçün bir fürsət olub.

    BCAW2025 Bakı COP29 Azərbaycan

    Son xəbərlər

    16:50

    "Qlobal Sumud Donanması"nın iştirakçıları Türkiyəyə gətirilib

    Region
    16:47

    Azərbaycan Türkiyədən tekstil məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci 3 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    16:46

    Azərbaycanın U-21 millisinin yeni baş məşqçisi açıqlanıb

    Futbol
    16:43

    Fransada illik gəliri 250 min avrodan çox olan vətəndaşlara vergi tətbiq edilə bilər

    Digər ölkələr
    16:42

    Azərbaycanın ikinci dəfə ev sahibliyi etdiyi Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi başa çatıb

    COP29
    16:41

    Kamçatkada Vilyuçinski vulkanına dırmaşan turist ölüb

    Digər ölkələr
    16:24

    Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək

    Ekologiya
    16:22
    Foto

    QMİ sədri: ABŞ və Azərbaycan dini konfessiyaları arasındakı dostluq iki xalqın mənafeyinə xidmət edir

    Xarici siyasət
    16:22

    Azərbaycanda 6 ayda neft və qaz hasilatı və xidmətlərindən daxilolmalar 835 milyon manatı ötüb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti