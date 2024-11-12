Шарль Мишель: Надеюсь, что COP29 станет конференцией доверия и перехода от слов к действиям

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил надежду на то, что COP29 станет конференцией доверия, стойкости и перехода от слов к действиям.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил надежду на то, что COP29 станет конференцией доверия, стойкости и перехода от слов к действиям.

Как передает Report, об этом Мишель заявил, выступая на саммите лидеров COP29.

Мишель подчеркнул, что разрушительные последствия изменения климата наблюдаются в мире все чаще. "Человечество впервые столкнулось с подобным климатическим кризисом. Ответственность за этот кризис также несет именно человечество. Некоторые сообщества, безусловно, несут больше ответственности, чем другие", - сказал он.

По его словам, принцип сотрудничества должен лежать в основе реализации Парижского соглашения. "Мы должны проявить храбрость, солидарность. Вы можете рассчитывать на Европейский союз, который ежегодно выделяет 31 миллиард долларов США в рамках своих финансовых обязательств. Это более чем справедливая доля, и мы призываем всех наших коллег, включая страны G7 и быстроразвивающиеся экономики, последовать нашему примеру", - отметил глава Евросовета.

Он также подчеркнул, что ЕС поддерживает многоуровневый подход в борьбе с климатическими изменениями. Мишель призвал мобилизовать международную торговлю и банки развития для достижения поставленных целей.

"Несколько недель назад в Нью-Йорке, вопреки пессимистичным прогнозам, мы заключили "Пакт во имя будущего". И я надеюсь, что эта конференция сторон станет конференцией доверия, стойкости и перехода от слов к действиям", - добавил он.