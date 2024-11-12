О нас

Шарль Мишель: Надеюсь, что COP29 станет конференцией доверия и перехода от слов к действиям

Шарль Мишель: Надеюсь, что COP29 станет конференцией доверия и перехода от слов к действиям Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил надежду на то, что COP29 станет конференцией доверия, стойкости и перехода от слов к действиям.
COP29
12 ноября 2024 г. 17:47
Шарль Мишель: Надеюсь, что COP29 станет конференцией доверия и перехода от слов к действиям

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил надежду на то, что COP29 станет конференцией доверия, стойкости и перехода от слов к действиям.

Как передает Report, об этом Мишель заявил, выступая на саммите лидеров COP29.

Мишель подчеркнул, что разрушительные последствия изменения климата наблюдаются в мире все чаще. "Человечество впервые столкнулось с подобным климатическим кризисом. Ответственность за этот кризис также несет именно человечество. Некоторые сообщества, безусловно, несут больше ответственности, чем другие", - сказал он.

По его словам, принцип сотрудничества должен лежать в основе реализации Парижского соглашения. "Мы должны проявить храбрость, солидарность. Вы можете рассчитывать на Европейский союз, который ежегодно выделяет 31 миллиард долларов США в рамках своих финансовых обязательств. Это более чем справедливая доля, и мы призываем всех наших коллег, включая страны G7 и быстроразвивающиеся экономики, последовать нашему примеру", - отметил глава Евросовета.

Он также подчеркнул, что ЕС поддерживает многоуровневый подход в борьбе с климатическими изменениями. Мишель призвал мобилизовать международную торговлю и банки развития для достижения поставленных целей.

"Несколько недель назад в Нью-Йорке, вопреки пессимистичным прогнозам, мы заключили "Пакт во имя будущего". И я надеюсь, что эта конференция сторон станет конференцией доверия, стойкости и перехода от слов к действиям", - добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Charles Michel hopes COP29 will become conference of trust, transition from words to actions
Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: Ümid edirəm ki, COP29 etimad və sözlərdən əmələ keçid konfransı olacaq

Другие новости из категории

IRENA: Необходимы взаимосвязанные, гибкие, сбалансированные сети в сфере ВИЭ
IRENA: Необходимы взаимосвязанные, гибкие, сбалансированные сети в сфере ВИЭ
12 ноября 2024 г. 18:53
Премьер Бельгии подчеркнул важность обеспечения справедливого энергоперехода
Премьер Бельгии подчеркнул важность обеспечения справедливого энергоперехода
12 ноября 2024 г. 18:53
Фонд компенсации потерь и ущерба готовится оказать помощь развивающимся странам
Фонд компенсации потерь и ущерба готовится оказать помощь развивающимся странам
12 ноября 2024 г. 18:34
Филип Мпанго: Климатическое финансирование – это вопрос справедливости и ответственности
Филип Мпанго: Климатическое финансирование – это вопрос справедливости и ответственности
12 ноября 2024 г. 18:32
Мухтар Бабаев: Для функционирования Фонда потерь и ущерба проделана важная работа
Мухтар Бабаев: Для функционирования Фонда потерь и ущерба проделана важная работа
12 ноября 2024 г. 18:27
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Албании
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Албании
12 ноября 2024 г. 18:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 18:20
Вице-президент Бразилии: Перед COP29 стоит задача проложить дорогу к реализации принятых ранее обязательств
Вице-президент Бразилии: Перед COP29 стоит задача проложить дорогу к реализации принятых ранее обязательств
12 ноября 2024 г. 18:14
Бразилия к 2035 году планирует сократить парниковые выбросы на 67%
Бразилия к 2035 году планирует сократить парниковые выбросы на 67%
12 ноября 2024 г. 18:02
Рахмон в рамках COP29 предложил создать в Душанбе региональный центр по изучению ледников
Рахмон в рамках COP29 предложил создать в Душанбе региональный центр по изучению ледников
12 ноября 2024 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi