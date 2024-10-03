Профессор: Сокращение эмиссии метана - важный шаг в борьбе с изменением климата

Сокращение эмиссии метана имеет важное значение в борьбе с изменением климата.

Сокращение эмиссии метана имеет важное значение в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом сказала профессор Имперского колледжа Лондона Анна Корре на панельной сессии "Прогресс в борьбе с метаном: Продвижение глобального сокращения метана" в рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

По ее словам, около 30% глобального потепления связано с выбросами метана, который оказывает существенное влияние также на загрязнение воздуха: "Быстрое и продолжительное снижение выбросов этого газа может стать эффективным способом в предотвращении повышения температуры и улучшении качества воздуха".