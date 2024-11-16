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Принята Бакинская декларация руководителей космических агентств

Принята Бакинская декларация руководителей космических агентств В рамках COP29 на Саммите лидеров космических агентств была принята Бакинская декларация.
COP29
16 ноября 2024 г. 15:01
Принята Бакинская декларация руководителей космических агентств

В рамках COP29 на Саммите лидеров космических агентств была принята Бакинская декларация.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления Космического агентства Азербайджана ("Азеркосмос") Самеддин Асадов.

Он отметил, что декларация предусматривает объединение усилий в вопросах доставки помощи в места стихийных бедствий в различных частях мира, принятие срочных совместных мер по устранению их последствий.

Кроме того, в рамках декларации будет обеспечено углубление сотрудничества космических агентств с организациями по экологии и изменению климата, гражданскими обществами, изучение их потребностей, поиск более совершенных способов передачи информации, полученной со спутников.

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Версия на английском языке Space agency leaders adopt Baku declaration during summit
Версия на азербайджанском языке Kosmik agentlik rəhbərlərinin Bakı bəyənnaməsi qəbul edilib

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