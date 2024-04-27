Президенты Гайаны, Суринама и Эквадора приглашены на COP29
Президенты Гайаны, Суринама и Эквадора приглашены на COP29Посол Азербайджана в Бразилии, Гайане и Суринаме Рашад Новруз передал письма-приглашения для участия в 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) от президента Ильхама Алиева президентам Гайаны, Суринама и Эквадора
Посол Азербайджана в Бразилии, Гайане и Суринаме Рашад Новруз передал пригласительные письма для участия в 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) лидерам Гайаны, Суринама и Эквадора.
Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети "Х".
"Рад встретиться с моими дорогими коллегами из Эквадора, Гайаны и Суринама. В ходе встреч передал письма-приглашения на саммит мировых лидеров по изменению климата COP29 от президента Азербайджана президентам Гайаны, Суринама и Эквадора. Состоялись плодотворные обсуждения по двусторонним, региональным и многосторонним вопросам. Предстоит большая работа, чтобы сделать COP29 по-настоящему успешным", - подчеркнул дипломат.
Great to have met with my dear colleagues from Ecuador, Guyana and Suriname. Transmitted the letters of invitation to the World Leaders Summit on Climate Change #COP29 from President of Azerbaijan to Presidents of Guyana, Suriname and Ecuador. Had a fruitful conversation about… pic.twitter.com/JZ1uWna8kC