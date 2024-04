Президенты Гайаны, Суринама и Эквадора приглашены на COP29

Посол Азербайджана в Бразилии, Гайане и Суринаме Рашад Новруз передал пригласительные письма для участия в 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) лидерам Гайаны, Суринама и Эквадора.

Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Рад встретиться с моими дорогими коллегами из Эквадора, Гайаны и Суринама. В ходе встреч передал письма-приглашения на саммит мировых лидеров по изменению климата COP29 от президента Азербайджана президентам Гайаны, Суринама и Эквадора. Состоялись плодотворные обсуждения по двусторонним, региональным и многосторонним вопросам. Предстоит большая работа, чтобы сделать COP29 по-настоящему успешным", - подчеркнул дипломат.