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Президенты Гайаны, Суринама и Эквадора приглашены на COP29

Президенты Гайаны, Суринама и Эквадора приглашены на COP29 Посол Азербайджана в Бразилии, Гайане и Суринаме Рашад Новруз передал письма-приглашения для участия в 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) от президента Ильхама Алиева президентам Гайаны, Суринама и Эквадора
COP29
27 апреля 2024 г. 13:25
Президенты Гайаны, Суринама и Эквадора приглашены на COP29

Посол Азербайджана в Бразилии, Гайане и Суринаме Рашад Новруз передал пригласительные письма для участия в 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) лидерам Гайаны, Суринама и Эквадора.

Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Рад встретиться с моими дорогими коллегами из Эквадора, Гайаны и Суринама. В ходе встреч передал письма-приглашения на саммит мировых лидеров по изменению климата COP29 от президента Азербайджана президентам Гайаны, Суринама и Эквадора. Состоялись плодотворные обсуждения по двусторонним, региональным и многосторонним вопросам. Предстоит большая работа, чтобы сделать COP29 по-настоящему успешным", - подчеркнул дипломат.

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Версия на английском языке Leaders of Guyana, Suriname and Ecuador invited to COP29
Версия на азербайджанском языке Qayana, Surinam və Ekvador liderləri COP29-a dəvət olunub

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