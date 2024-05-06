Вице-премьер РФ обсудил с министром экологии Азербайджана подготовку к COP29

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в Москве обсудил с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым подготовку к 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в Москве обсудил с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым подготовку к 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте правительства России.

"На переговорах рассмотрены актуальные вопросы природоохранного сотрудничества двух стран и подготовка участия российской делегации в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, проведение которой запланировано в Азербайджанской Республике в ноябре 2024 года", - говорится в сообщении.