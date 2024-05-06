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Вице-премьер РФ обсудил с министром экологии Азербайджана подготовку к COP29

Вице-премьер РФ обсудил с министром экологии Азербайджана подготовку к COP29 Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в Москве обсудил с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым подготовку к 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку.
COP29
6 мая 2024 г. 23:43
Вице-премьер РФ обсудил с министром экологии Азербайджана подготовку к COP29

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в Москве обсудил с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым подготовку к 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте правительства России.

"На переговорах рассмотрены актуальные вопросы природоохранного сотрудничества двух стран и подготовка участия российской делегации в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, проведение которой запланировано в Азербайджанской Республике в ноябре 2024 года", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya rəsmiləri COP29-a hazırlığı müzakirə edib

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