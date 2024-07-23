Посол: Казахстан примет активное участие в СОР29

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет в Баку для участия в климатической конференции COP29.

Казахстан примет активное участие в климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

Как сообщает Report, об этом посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель сказал на туристическом форуме Азербайджан-Казахстан, организованном в здании посольства.

По его словам, Казахстан и Азербайджан являются стратегическими партнерами, чему способствует тесный политический диалог между главами государств.

"По статистическим данным на 2023 год, каждый второй турист из Центральной Азии, посетивший Азербайджан в прошлом году, прибыл из Казахстана. В прошлом году в Азербайджане побывало 58 тыс. казахских туристов. За период с января по июнь 2024 года Азербайджан посетило уже более 38 тыс. казахских туристов. В целом, по динамике роста туристического потока в Азербайджан Казахстан находится на третьем месте после Китая и Индии", - сказал посол.