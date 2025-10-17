Президент COP29: Необходимо проявлять солидарность во имя зеленого мира
COP29
- 17 октября, 2025
- 15:44
Необходимо проявлять солидарность во имя более зеленого и устойчивого мира.
Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29 Мухтар Бабаев, выступая на Форуме нулевых отходов в Турции.
Он подчеркнул, что лидерство Турции в этом направлении играет ключевую роль: "Мы движемся вперед, следуя их примеру и руководству. Инициатива "Движение нулевых отходов" уже приобрела глобальное признание и стала символом общих ценностей для будущих поколений. На конференции COP29 мы вновь акцентировали внимание на важности эффективного управления отходами и сокращения выбросов".
