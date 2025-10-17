COP29 Prezidenti: Yaşıl dünya naminə həmrəylik nümayiş etdirilməlidir
COP29
- 17 oktyabr, 2025
- 15:00
Daha yaşıl bir dünya naminə həmrəylik nümayiş etdirilməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu COP29-un Prezidenti Muxtar Babayev Türkiyədə baş tutan Sıfır Tullantı Forumunda çıxışı zamanı deyib.
Muxtar Babayev əlavə edib ki, bu məsələdə Türkiyənin liderliyi həlledici rol oynayır:
"Biz onların rəhbərliyi və istiqaməti altında irəliləyirik. "Sıfır Tullantı Hərəkatı" qlobal miqyasda tanınan bir təşəbbüsə çevrilib və bu hərəkat növbəti nəsil üçün ortaq dəyərlərin rəmzidir. Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi COP29 tədbirində də tullantıların idarə edilməsinin və emissiyaların azaldılmasının əhəmiyyətini bir daha vurğuladıq".
Son xəbərlər
15:16
Orban Putinə Rusiya-ABŞ sammiti üçün şərait yaratmağa hazır olduğunu bildirib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:12
Anar Quliyev: "İqlim dəyişikliyi sərhəd tanımır"İnfrastruktur
15:11
Foto
"Baku TV" və "Özbəkistan 24" arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıbMedia
15:08
"İnter" müdafiəçisi ilə müqavilənin müddətini uzatmaq istəyirFutbol
15:04
"Regional" BOKT-un istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıbMaliyyə
15:00
COP29 Prezidenti: Yaşıl dünya naminə həmrəylik nümayiş etdirilməlidirCOP29
15:00
Azərbaycanın vergi orqanlarına 9 ayda 331 mindən çox müraciət daxil olubMaliyyə
14:58
Səfir Bakıdakı Ukrayna Mərkəzini ziyarət edibXarici siyasət
14:54