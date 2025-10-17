İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    • 17 oktyabr, 2025
    • 15:00
    COP29 Prezidenti: Yaşıl dünya naminə həmrəylik nümayiş etdirilməlidir

    Daha yaşıl bir dünya naminə həmrəylik nümayiş etdirilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu COP29-un Prezidenti Muxtar Babayev Türkiyədə baş tutan Sıfır Tullantı Forumunda çıxışı zamanı deyib.

    Muxtar Babayev əlavə edib ki, bu məsələdə Türkiyənin liderliyi həlledici rol oynayır:

    "Biz onların rəhbərliyi və istiqaməti altında irəliləyirik. "Sıfır Tullantı Hərəkatı" qlobal miqyasda tanınan bir təşəbbüsə çevrilib və bu hərəkat növbəti nəsil üçün ortaq dəyərlərin rəmzidir. Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi COP29 tədbirində də tullantıların idarə edilməsinin və emissiyaların azaldılmasının əhəmiyyətini bir daha vurğuladıq".

    COP29 Muxtar Babayev Sıfır Tullantı Forumu

