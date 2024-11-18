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Представитель ВТамО: План действий "зеленой таможни" позволяет осуществлять совместные действия по охране окружающей среды

Представитель ВТамО: План действий "зеленой таможни" позволяет осуществлять совместные действия по охране окружающей среды План действий "зеленой таможни" позволяет осуществлять совместные действия по охране окружающей среды.
COP29
18 ноября 2024 г. 12:48
Представитель ВТамО: План действий зеленой таможни позволяет осуществлять совместные действия по охране окружающей среды

План действий "зеленой таможни" позволяет осуществлять совместные действия по охране окружающей среды.

Как сообщает Report, об этом сказала временный директор по вопросам тарифов и торговли Всемирной таможенной организации (ВТамО) Гаэль Груби на мероприятии на тему "Зеленые таможни: Упрощение устойчивой торговли, ее развитие с помощью инноваций и стандартов" в рамках СОР29.

По ее словам, созданный два года назад План действий "зеленой таможни" сосредоточен на трех основных целях: "Во-первых, таможенные комитеты и ВТамО должны сыграть роль в сокращении выбросов углекислого газа. Следует принять экологически чистый подход. Вторая цель заключается в определении конкретных шагов для обеспечении реализации экологического законодательства на пограничных территориях, а третья - в обеспечении руководящих принципов по минимизации воздействия таможенных органов на окружающую среду и поощрению устойчивых практик".

Гаэль Груби подчеркнула, что главным приоритетом в данном вопросе является тщательные проверки на границе и обеспечение ввоза и вывоза только разрешенной продукции.

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