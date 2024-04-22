Председательство СОР28: Необходимо достичь прогресса в выполнении принятых обязательств

Председательство COP28 поделилось в соцсети "Х" публикацией по случаю Дня Земли.
Как передает Report, в тексте публикации говорится:
"Отмечая День Земли, мы размышляем о нашей коллективной ответственности за сохранение планеты для будущих поколений. Принимая значимые меры в области изменения климата, мы прокладываем путь к устойчивому будущему, чтобы сохранить нашу драгоценную планету. Сейчас самое время достичь прогресса в выполнении обязательств, принятых на COP28, и поддерживать динамику в реализации Консенсуса ОАЭ".
As we celebrate Earth Day, we reflect on our collective responsibility to safeguard our planet for future generations. By taking meaningful climate action, we pave the way toward a sustainable future to preserve our precious planet.