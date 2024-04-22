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Председательство СОР28: Необходимо достичь прогресса в выполнении принятых обязательств

Председательство СОР28: Необходимо достичь прогресса в выполнении принятых обязательств Председательство COP28 поделилось в соцсети "Х" публикацией по случаю Дня Земли.
COP29
22 апреля 2024 г. 12:58

Председательство COP28 поделилось в соцсети "Х" публикацией по случаю Дня Земли.

Как передает Report, в тексте публикации говорится:

"Отмечая День Земли, мы размышляем о нашей коллективной ответственности за сохранение планеты для будущих поколений. Принимая значимые меры в области изменения климата, мы прокладываем путь к устойчивому будущему, чтобы сохранить нашу драгоценную планету. Сейчас самое время достичь прогресса в выполнении обязательств, принятых на COP28, и поддерживать динамику в реализации Консенсуса ОАЭ".

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