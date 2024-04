COP28 sədrliyi: Öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istiqamətində irəliləyiş əldə edilməlidir

Ölkələr üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istiqamətində irəliləyiş əldə etməlidir.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə COP28 sədrliyinin “Yer Günü” münasibətilə “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

“Yer Günü”nü qeyd edərkən biz planeti gələcək nəsillər üçün qorumaqdan ötrü kollektiv məsuliyyətimiz haqqında düşünürük. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı ciddi tədbirlər həyata keçirməklə qiymətli planetimizi qorumaq üçün davamlı gələcəyə yol açırıq. İndi COP28-də götürülmüş öhdəliklər üzrə irəliləyiş əldə etmək və BƏƏ Konsensusunun həyata keçirilməsinə dair dinamikanı saxlamaq vaxtıdır”, - paylaşımda qeyd olunub.