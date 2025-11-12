Председательство COP29 провело заседание Бакинского диалога по воде на COP30
- 12 ноября, 2025
- 15:29
Председательство СОР29 в рамках СОР30 провело первое официальное заседание Бакинского диалога о воде для климатических действий.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".
"Этот диалог, запущенный в Баку в прошлом году, станет площадкой, которая обеспечит включение водных ресурсов в качестве ключевого элемента в процесс принятия решений по вопросам климата и координацию действий в этой области между СОР и другими международными форумами".
