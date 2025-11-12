Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Председательство COP29 провело заседание Бакинского диалога по воде на COP30

    COP29
    • 12 ноября, 2025
    • 15:29
    Председательство COP29 провело заседание Бакинского диалога по воде на COP30

    Председательство СОР29 в рамках СОР30 провело первое официальное заседание Бакинского диалога о воде для климатических действий.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

    "Этот диалог, запущенный в Баку в прошлом году, станет площадкой, которая обеспечит включение водных ресурсов в качестве ключевого элемента в процесс принятия решений по вопросам климата и координацию действий в этой области между СОР и другими международными форумами".

    COP30-da Bakıda başladılan su məsələsinin iqlim qərarlarına təsiri mövzusu müzakirə edilib
    Baku Dialogue on Water for Climate Action opens at COP30

