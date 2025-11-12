İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    COP30-da Bakıda başladılan su məsələsinin iqlim qərarlarına təsiri mövzusu müzakirə edilib

    COP29
    • 12 noyabr, 2025
    • 14:50
    COP30-da Bakıda başladılan su məsələsinin iqlim qərarlarına təsiri mövzusu müzakirə edilib

    COP29 Prezidentliyi COP30 çərçivəsində "İqlim Fəaliyyəti üçün Su üzrə Bakı Dialoqu"nun ilk rəsmi iclasına ev sahibliyi edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" hesabında məlumat verilib.

    Bildirilib ki, keçən il Bakıda başlanan bu Dialoq su məsələsinin iqlim qərarlarının qəbulunda əsas mövzu kimi nəzərə alınmalıdır.

    Həmçinin, su ilə bağlı tədbirlər COP-lar və digər beynəlxalq platformalar arasında əlaqələndirilməsini təmin edəcək bir platforma rolunu oynayacaq.

    COP29 COP30 Muxtar Babayev Baku to Belem

    Son xəbərlər

    15:03

    Liviyanın sahillərində miqrant daşıyan qayıq aşıb, 40-dan çox insan itkin düşüb

    Digər ölkələr
    14:59

    Azərbaycanda "İpoteka haqqında" qanun dəyişib

    Maliyyə
    14:59

    Kiprdə 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    14:57

    Prezidentdən məmurlara xəbərdarlıq: Bütün tapşırıqlarımı yerinə yetirməlisiniz

    Daxili siyasət
    14:56

    Azərbaycanda gələn il dəfn müavinəti üzrə orta məbləğ 944 manata çatacaq

    Maliyyə
    14:50

    COP30-da Bakıda başladılan su məsələsinin iqlim qərarlarına təsiri mövzusu müzakirə edilib

    COP29
    14:48

    Azərbaycan Çin şirkəti ilə Birgə Yaşıl Enerji Sənaye Parkı layihəsinin perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    14:47

    İlham Əliyev: Bəzi məmurlar ancaq öz ciblərini güdərək qanunsuz varlanmaya üstünlük verirlər

    Daxili siyasət
    14:46

    DSMF I yarımildə 180 milyon manat investisiya qoyub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti