COP30-da Bakıda başladılan su məsələsinin iqlim qərarlarına təsiri mövzusu müzakirə edilib
COP29
- 12 noyabr, 2025
- 14:50
COP29 Prezidentliyi COP30 çərçivəsində "İqlim Fəaliyyəti üçün Su üzrə Bakı Dialoqu"nun ilk rəsmi iclasına ev sahibliyi edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" hesabında məlumat verilib.
Bildirilib ki, keçən il Bakıda başlanan bu Dialoq su məsələsinin iqlim qərarlarının qəbulunda əsas mövzu kimi nəzərə alınmalıdır.
Həmçinin, su ilə bağlı tədbirlər COP-lar və digər beynəlxalq platformalar arasında əlaqələndirilməsini təmin edəcək bir platforma rolunu oynayacaq.
