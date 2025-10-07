Председательство Азербайджана в COP29 обсуждает в Лондоне проблемы изменения уровня моря
COP29
- 07 октября, 2025
- 10:12
Председательство Азербайджана на COP29 проводит совместное мероприятие с Секретариатом Британского содружества наций в Лондоне
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на официальном аккаунте COP29 в сети X.
Темой мероприятия стали проблемы, связанные с повышением и понижением уровня моря, а его целью - обсуждение влияния этих процессов на природу, экономику и жизнь людей.
