İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    COP29 Sədrliyi Londonda dəniz səviyyəsində dəyişikliklərin təsirilərini müzakirə edir

    COP29
    • 07 oktyabr, 2025
    • 10:06
    COP29 Sədrliyi Londonda dəniz səviyyəsində dəyişikliklərin təsirilərini müzakirə edir

    Azərbaycanın COP29 Sədrliyi Londonda Britaniya Millətlər Birliyi Katibliyi ilə birlikdə tədbir keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un rəsmi "X" hesabında paylaşım edilib.

    Tədbirin mövzusu dəniz səviyyəsinin qalxması və enməsinin yaratdığı problemlərdir. Məqsəd bu dəyişikliklərin təbiətə, iqtisadiyyata və insanlara təsirini müzakirə etməkdir.

    COP29 Britaniya Millətlər Birliyi Katibliyi dəniz səviyyəsi dəyişiklik
    Председательство Азербайджана в COP29 обсуждает в Лондоне проблемы изменения уровня моря

    Son xəbərlər

    10:30

    "Sabah"ın kapitanı "Nimburk"la oyunu buraxacaq, komandanı Çexiyada əlliyə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək

    Komanda
    10:30

    ASCO gəmiləri ilə yükdaşımalarda 10 % artım qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    10:26

    İndoneziyada məktəb binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 60-a çatıb

    Digər ölkələr
    10:25

    QDİƏT-in Baş katibi: Süni intellekt həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilib

    Milli Məclis
    10:21

    Britaniya tarixində telefon qaçaqmalçılığına qarşı ən böyük əməliyyat keçirilib

    Digər ölkələr
    10:21

    Göyçayda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    10:20

    Kristian Şindler: "Azərbaycan tekstili dünya bazarlarını fəth etməyə hazırdır"

    Biznes
    10:18

    "Sabah"ın baş məşqçisi: "Nimburk"la oyunda uğurlu nəticə qazana bilərik"

    Komanda
    10:17

    ADY sərnişindaşımanı 20 %-ə yaxın artırıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti