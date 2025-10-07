COP29 Sədrliyi Londonda dəniz səviyyəsində dəyişikliklərin təsirilərini müzakirə edir
COP29
- 07 oktyabr, 2025
- 10:06
Azərbaycanın COP29 Sədrliyi Londonda Britaniya Millətlər Birliyi Katibliyi ilə birlikdə tədbir keçirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un rəsmi "X" hesabında paylaşım edilib.
Tədbirin mövzusu dəniz səviyyəsinin qalxması və enməsinin yaratdığı problemlərdir. Məqsəd bu dəyişikliklərin təbiətə, iqtisadiyyata və insanlara təsirini müzakirə etməkdir.
The COP29 Presidency is in London to co-host a Flagship Dialogue on Sea Level Fluctuations and Unequal Consequences alongside the Commonwealth Secretariat. This event will highlight the environmental, economic and human challenges arising from both sea level changes. It marks an… pic.twitter.com/aT0FWmmHve— COP29 Azerbaijan (@COP29_AZ) October 7, 2025
Son xəbərlər
10:30
"Sabah"ın kapitanı "Nimburk"la oyunu buraxacaq, komandanı Çexiyada əlliyə yaxın azarkeş dəstəkləyəcəkKomanda
10:30
ASCO gəmiləri ilə yükdaşımalarda 10 % artım qeydə alınıbİnfrastruktur
10:26
İndoneziyada məktəb binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 60-a çatıbDigər ölkələr
10:25
QDİƏT-in Baş katibi: Süni intellekt həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilibMilli Məclis
10:21
Britaniya tarixində telefon qaçaqmalçılığına qarşı ən böyük əməliyyat keçirilibDigər ölkələr
10:21
Göyçayda avtomobil piyadanı vuraraq öldürübHadisə
10:20
Kristian Şindler: "Azərbaycan tekstili dünya bazarlarını fəth etməyə hazırdır"Biznes
10:18
"Sabah"ın baş məşqçisi: "Nimburk"la oyunda uğurlu nəticə qazana bilərik"Komanda
10:17