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Посол: Мы будем и дальше развивать сотрудничество между Пакистаном и Азербайджаном

Посол: Мы будем и дальше развивать сотрудничество между Пакистаном и Азербайджаном Премьер-министр Пакистана приедет в Азербайджан для участия в COP29.
COP29
14 августа 2024 г. 10:05
Посол: Мы будем и дальше развивать сотрудничество между Пакистаном и Азербайджаном

Премьер-министр Пакистана приедет в Азербайджан для участия в COP29.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам новоназначенный посол Пакистана в Азербайджане Гасим Мохиуддин.

По его словам, Азербайджан и Пакистан также прочно сотрудничают в рамках международных организаций: "Пакистан всегда поддерживал Азербайджан, особенно в карабахском вопросе. Мы постараемся и дальше развивать сотрудничество между Пакистаном и Азербайджаном".

Мохиуддин отметил, что Пакистан высоко ценит поддержку Азербайджана в вопросе Джамму и Кашмира.

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Версия на английском языке Ambassador: We will try to further develop co-op between Pakistan, Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Səfir: Pakistanla Azərbaycan arasında əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirməyə çalışacağıq

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