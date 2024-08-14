Посол: Мы будем и дальше развивать сотрудничество между Пакистаном и Азербайджаном

Премьер-министр Пакистана приедет в Азербайджан для участия в COP29.
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам новоназначенный посол Пакистана в Азербайджане Гасим Мохиуддин.
По его словам, Азербайджан и Пакистан также прочно сотрудничают в рамках международных организаций: "Пакистан всегда поддерживал Азербайджан, особенно в карабахском вопросе. Мы постараемся и дальше развивать сотрудничество между Пакистаном и Азербайджаном".
Мохиуддин отметил, что Пакистан высоко ценит поддержку Азербайджана в вопросе Джамму и Кашмира.