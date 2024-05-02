Посол: ЕС поддерживает председательство Азербайджана на COP29

Европейский союз готов сотрудничать с Азербайджаном, чтобы поддержать председательство страны на COP29 с целью продвижения решения климатических проблем на более глобальном уровне.

Европейский союз готов сотрудничать с Азербайджаном, чтобы поддержать председательство страны на COP29 с целью продвижения решения климатических проблем на более глобальном уровне.

Как сообщает Report, об этом посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко сказал на встрече с журналистами по случаю Всемирного дня свободы печати.

Посол отметил, что в этом году основным направлением сотрудничества между сторонами является тема изменения климата.

"Европейский Союз и Азербайджан остаются близкими партнерами, и мы готовы продолжать наш диалог и тесное сотрудничество. Есть области, которые имеют приоритетное значение. В этом году, очевидно, речь пойдет о борьбе с изменением климата как области глобального значения. Эта сфера имеет особое значение и для отношений ЕС-Азербайджан", - сказал посол.

Отметим, что в ноябре этого года Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).