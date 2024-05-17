ПРООН: Участники COP29 соберутся вместе, чтобы обеспечить будущее для следующих поколений

Участники COP29 в Баку обсудят и примут меры по обеспечению устойчивого будущего для следующих поколений.

Участники COP29 в Баку обсудят и примут меры по обеспечению устойчивого будущего для следующих поколений.

Как передает Report, об этом сказала и.о. постоянного представителя ПРООН в Азербайджане Алессандра Роккасальва на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: COP29".

"Мы гордимся тем что можем укреплять партнерство между ПРООН и правительством Азербайджана", - сказала она.

По ее словам, организация подобных бизнес-форумов является важной частью "зеленого перехода" и устойчивого развития.

"Форум устойчивого бизнеса объединяет различные группы заинтересованных сторон, чтобы способствовать диалогу и сотрудничеству, которые расширят участие бизнеса в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним", - сказала она.

Говоря о важности принятии мер по борьбе с изменением климата, Роккасальва отметила, что глобальное потепление оказывает негативное влияние на все страны.

"Изменение климата не ограничиваются одним лишь загрязнением воздуха, оно вызывает также и проблемы с водой. Решение этих проблем может быть найдено только путем международного сотрудничества, и именно поэтому Азербайджан принимает у себя СОР, чтобы собрать вместе стороны, чтобы поговорить, найти решения и обеспечить будущее для следующих поколений", - отметила она.