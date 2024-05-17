Замани: Anglo-Asian Mining Plc готова принять участие в COP29

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, готова принять участие в очередной сессии Конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата COP29 в ноябре в Баку.

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, готова принять участие в очередной сессии Конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата COP29 в ноябре в Баку.

Об этом, как сообщает Report, заявил неисполнительный председатель британской компании Хосроф Замани.

"Подготовка к COP29 идет полным ходом: некоторые правительства уже создают кадровые ресурсы в Баку накануне конференции. Компания приветствует эту возможность для Азербайджана продемонстрировать свои возможности. В свою очередь, Anglo-Asian Mining Plc., представляющая важный бизнес в Азербайджане, намерена в случае необходимости принять полное участие в конференции", - сказал Замани.

Anglo Asian Mining в настоящее время работает на контрактных площадях "Гедабек" и "Гоша". Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения "Гедабек", в сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади "Гоша".

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. В настоящее время компания владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей