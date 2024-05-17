Ряд НПО, принимавших участие в саммите ОГО G7, выступили с заявлением в поддержку COP29

Ряд НПО, участвовавших в саммите организаций гражданского общества G7 в Риме, выступили с заявлением в поддержку Азербайджана как принимающей стороны COP29.

Ряд НПО, участвовавших в саммите организаций гражданского общества G7 в Риме, выступили с заявлением в поддержку Азербайджана как принимающей стороны COP29.

Как передает Report, заявление подписали 30 НПО из 8 стран, в том числе представители французских НПО и ЮНЕСКО.

В заявлении говорится:

"Мы, нижеподписавшиеся организации гражданского общества, поддерживаем председательство COP29 и Азербайджан, принимающую страну, поскольку они приступают к выполнению жизненно важной миссии по направлению мирового сообщества к устойчивому будущему.

Учитывая нашу глубокую озабоченность по поводу экологических последствий изменения климата, с которыми сталкивается наша планета, мы высоко ценим каждый шаг, который служит решению климатического кризиса.

Предоставляя странам платформу для обмена опытом и создания альянсов, Азербайджан демонстрирует образцовое лидерство в продвижении коллективных усилий по смягчению последствий изменения климата.

Отдавая приоритет значимому взаимодействию с организациями гражданского общества, Азербайджан обогатит дискуссии на COP29, будет способствовать инклюзивности и в конечном итоге продвинет коллективные усилия по достижению целей Парижского соглашения. Это достижение демонстрирует способность Азербайджана к эффективной многосторонней дипломатии и подчеркивает его важнейшую роль в формировании устойчивого будущего для грядущих поколений.

Мы верим, что COP29 в Азербайджане будет способствовать развитию важнейшего сотрудничества, вдохновит на принятие амбициозных обязательств и приведет мир к консенсусу.

Мы солидарны с председательством COP29, Азербайджаном и различными группами гражданского общества во всем мире в их усилиях по ускорению действий в области климата и формированию многообещающего будущего для нашей планеты".