О нас

Ряд НПО, принимавших участие в саммите ОГО G7, выступили с заявлением в поддержку COP29

Ряд НПО, принимавших участие в саммите ОГО G7, выступили с заявлением в поддержку COP29 Ряд НПО, участвовавших в саммите организаций гражданского общества G7 в Риме, выступили с заявлением в поддержку Азербайджана как принимающей стороны COP29.
COP29
17 мая 2024 г. 11:40
Ряд НПО, принимавших участие в саммите ОГО G7, выступили с заявлением в поддержку COP29

Ряд НПО, участвовавших в саммите организаций гражданского общества G7 в Риме, выступили с заявлением в поддержку Азербайджана как принимающей стороны COP29.

Как передает Report, заявление подписали 30 НПО из 8 стран, в том числе представители французских НПО и ЮНЕСКО.

В заявлении говорится:

"Мы, нижеподписавшиеся организации гражданского общества, поддерживаем председательство COP29 и Азербайджан, принимающую страну, поскольку они приступают к выполнению жизненно важной миссии по направлению мирового сообщества к устойчивому будущему.

Учитывая нашу глубокую озабоченность по поводу экологических последствий изменения климата, с которыми сталкивается наша планета, мы высоко ценим каждый шаг, который служит решению климатического кризиса.

Предоставляя странам платформу для обмена опытом и создания альянсов, Азербайджан демонстрирует образцовое лидерство в продвижении коллективных усилий по смягчению последствий изменения климата.

Отдавая приоритет значимому взаимодействию с организациями гражданского общества, Азербайджан обогатит дискуссии на COP29, будет способствовать инклюзивности и в конечном итоге продвинет коллективные усилия по достижению целей Парижского соглашения. Это достижение демонстрирует способность Азербайджана к эффективной многосторонней дипломатии и подчеркивает его важнейшую роль в формировании устойчивого будущего для грядущих поколений.

Мы верим, что COP29 в Азербайджане будет способствовать развитию важнейшего сотрудничества, вдохновит на принятие амбициозных обязательств и приведет мир к консенсусу.

Мы солидарны с председательством COP29, Азербайджаном и различными группами гражданского общества во всем мире в их усилиях по ускорению действий в области климата и формированию многообещающего будущего для нашей планеты".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке G7 ölkələrinin Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilatlarının Sammitindəki QHT-lər Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyini dəstəkləyən bəyanat yayıblar
Версия на английском языке NGOs participated in G7 Civil Society organizations’ Summit issue statement supporting Azerbaijan as COP29 host

Самое читаемое

Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе Евровидение
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"
11 мая 2024 г. 08:58
В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
ВидеоВ Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
12 мая 2024 г. 00:39
В Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
ВидеоВ Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
10 мая 2024 г. 18:45
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
11 мая 2024 г. 19:05
Пожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
ФотоПожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
16 мая 2024 г. 02:10
Победитель Евровидения-2024 разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
ВидеоПобедитель "Евровидения-2024" разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
12 мая 2024 г. 04:09
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
14 мая 2024 г. 01:50
Швейцария выиграла конкурс Евровидение-2024
Швейцария выиграла конкурс "Евровидение-2024"
12 мая 2024 г. 02:48
Президенты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
17 мая 2024 г. 03:17
В результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
ФотоВ результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
11 мая 2024 г. 23:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi