Нигяр Арпадараи: Необходимо привлекать частный сектор к борьбе с изменением климата

Переход к "зеленой" экономике требует больших финансовых средств, в связи с чем необходимо привлекать частный сектор к борьбе с изменением климата.

Переход к "зеленой" экономике требует больших финансовых средств, в связи с чем необходимо привлекать частный сектор к борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи сказала на форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: Форум устойчивого бизнеса COP29".

По ее словам, в процессе COP необходимо наладить взаимодействие с негосударственными партнерами.

"Работа с частным сектором в числе приоритетных. Нам необходимо обсудить борьбу с изменением климата и вопросы финансирования. Участие частного сектора в борьбе с изменением климата имеет важное значение. Я призываю частные компании быть более ответственными. Переход к "зеленой" экономике требует больших финансовых средств. Правительство не может сделать это в одиночку. Необходимо ускорить как государственное, так и частное финансирование", - сказала Арпадараи.