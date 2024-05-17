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Нигяр Арпадараи: Необходимо привлекать частный сектор к борьбе с изменением климата

Нигяр Арпадараи: Необходимо привлекать частный сектор к борьбе с изменением климата Переход к "зеленой" экономике требует больших финансовых средств, в связи с чем необходимо привлекать частный сектор к борьбе с изменением климата.
COP29
17 мая 2024 г. 11:03
Нигяр Арпадараи: Необходимо привлекать частный сектор к борьбе с изменением климата

Переход к "зеленой" экономике требует больших финансовых средств, в связи с чем необходимо привлекать частный сектор к борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи сказала на форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: Форум устойчивого бизнеса COP29".

По ее словам, в процессе COP необходимо наладить взаимодействие с негосударственными партнерами.

"Работа с частным сектором в числе приоритетных. Нам необходимо обсудить борьбу с изменением климата и вопросы финансирования. Участие частного сектора в борьбе с изменением климата имеет важное значение. Я призываю частные компании быть более ответственными. Переход к "зеленой" экономике требует больших финансовых средств. Правительство не может сделать это в одиночку. Необходимо ускорить как государственное, так и частное финансирование", - сказала Арпадараи.

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Версия на азербайджанском языке Nigar Arpadarai: Özəl sektorun iqlim sektorunda iştirakı mühüm əhəmiyyət kəsb edir

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