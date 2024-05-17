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Главный переговорщик COP29 обсудил с бразильской делегацией сотрудничество в области изменения климата

Главный переговорщик COP29 обсудил с бразильской делегацией сотрудничество в области изменения климата Заместитель министра иностранных дел и главный переговорщик Ялчин Рафиев провел встречу с бразильской делегацией для обсуждения климатических изменений.
COP29
17 мая 2024 г. 16:17
Главный переговорщик COP29 обсудил с бразильской делегацией сотрудничество в области изменения климата

Главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев провел встречу с бразильской делегацией для обсуждения климатических изменений.

Как передает Report, об этом говорится в на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Главный переговорщик Ялчин Рафиев и переговорная группа COP29 встретились с бразильской делегацией для консультаций и обсуждения сотрудничества по приоритетам в области изменения климата в преддверии COP29 в Баку", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в ноябре этого года в Азербайджане, а 30-ую сессию (СOP30) примет Бразилия.

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Версия на азербайджанском языке COP29-un baş danışıqçısı Braziliya nümayəndə heyəti ilə iqlim dəyişikliyi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

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