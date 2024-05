Главный переговорщик COP29 обсудил с бразильской делегацией сотрудничество в области изменения климата

Главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев провел встречу с бразильской делегацией для обсуждения климатических изменений.

Как передает Report, об этом говорится в на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Главный переговорщик Ялчин Рафиев и переговорная группа COP29 встретились с бразильской делегацией для консультаций и обсуждения сотрудничества по приоритетам в области изменения климата в преддверии COP29 в Баку", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в ноябре этого года в Азербайджане, а 30-ую сессию (СOP30) примет Бразилия.