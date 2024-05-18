Азербайджан и Куба обменялись мнениями по COP29

Посол Азербайджана на Кубе Руслан Рзаев встретился с министром науки, технологий и окружающей среды этой страны Эдуардо Мартинесом Диасом.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации азербайджанского дипломата в соцсети "Х".
На встрече были затронуты исторические дружественные отношения между Азербайджаном и Кубой и выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений в последнее время. В ходе беседы обсуждались возможности сотрудничества двух стран в сферах науки, технологий и окружающей среды, а также вопросы, связанные с проведением в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29).
Кубинский министр поздравил Азербайджан с избранием в качестве места проведения такого престижного мероприятия, как COP29, и подчеркнул, что его страна готова поддержать нашу республику в этом направлении.
На встрече также состоялся обмен мнениями и по другим темам, представляющим взаимный интерес.
Tuve el honor de reunirme con el Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba @citmacuba Sr. Eduardo Martinez Diaz @EdMartDiaz. Discutimos la cooperación entre nuestros países en las áreas como ciencia, tecnología y medio ambiente, con énfasis al @COP29_AZ