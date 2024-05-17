Владанка Андреева: ООН надеется, что на СОР29 усилятся амбиции по борьбе с изменением климата

ООН надеется, что на СОР29 усилятся амбиции по борьбе с климатическими изменениями.

ООН надеется, что на предстоящем в Баку СОР29 усилятся амбиции по борьбе с климатическими изменениями.

Как передает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: COP29".

"Чтобы принять необходимые меры нам нужны все силы. Не только для достижения климатических целей, но и целей устойчивого развития", -сказала она.

Андреева отметила, что частный бизнес также должен участвовать в достижении подобных целей.

"Азербайджан может показать пример мировому сообществу в вопросе успешного сотрудничества между бизнесом и правительством", - сказала она.