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Саймон Стил: Будущее с нулевым уровнем выбросов становится реальным

Саймон Стил: Будущее с нулевым уровнем выбросов становится реальным Будущее с нулевым уровнем выбросов становится все более реальным.
COP29
17 мая 2024 г. 11:42
Саймон Стил: Будущее с нулевым уровнем выбросов становится реальным

Будущее с нулевым уровнем выбросов становится все более реальным.

Как передает Report, об этом сказал исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: COP29".

По его словам, к началу следующего года все страны должны будут представить свои Национальные обязательства для борьбы с климатическими изменениями (NDCs).

"Эти обязательства должны стать основой для глобальных преобразований, направленных не только на сокращение выбросов, но и на защиту людей от последствий изменения климата, увеличение количества рабочих мест и обеспечение инклюзивного экономического роста", - сказал он.

Стил отметил, что для многих стран реализация подобных планов и достижение целей зависит от того, смогут ли они договориться о новом соглашении по финансированию.

"Прозрачная отчетность о климатических усилиях также важна для укрепления доверия и усиления амбиций", подчеркнул он.

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