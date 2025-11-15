Нигяр Арпадараи приняла участие в парламентской встрече в рамках COP30

Депутат Милли Меджлиса и Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи приняла участие в парламентской встрече, состоявшейся в рамках COP30 в Белене (Бразилия).

Как сообщает Report, в этом году мероприятие было организовано парламентом Бразилии и Межпарламентским союзом.

Депутат выступила на панельной дискуссии на тему "Усиление парламентской деятельности для реализации определенных на национальном уровне вкладов (NDC)", проведенной в рамках мероприятия.

Арпадараи отметила историческое значение итогов прошедшей в Баку в прошлом году конференции COP29 и подчеркнула важность укрепления парламентской деятельности в борьбе с изменением климата.