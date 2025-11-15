İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Nigar Arpadarai COP30 çərçivəsində keçirilən parlament görüşündə iştirak edib

    COP29
    • 15 noyabr, 2025
    • 11:11
    Nigar Arpadarai COP30 çərçivəsində keçirilən parlament görüşündə iştirak edib

    Milli Məclisin deputatı, COP29-un İqlim dəyişmələri üzrə yüksək səviyyəli çempionu Nigar Arpadarai Braziliyanın Belem şəhərində COP30 çərçivəsində keçirilən parlament görüşündə iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, deputat tədbir çərçivəsində keçirilən "Milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfələrin (NDC-lərin) həyata keçirilməsi üçün parlament fəaliyyətinin gücləndirilməsi" adlı panel müzakirəsində çıxış edib.

    O, ötən il Bakının ev sahibliyi etdiyi COP29-un nəticələrinin tarixi əhəmiyyəti, eləcə də iqlim dəyişmələri ilə mübarizə mövzusunda parlament fəaliyyətinin gücləndirilməsinin vacibliyi barədə fikirlərini bölüşüb.

    Qeyd edək ki, COP zamanı milli parlamentlər üçün əsas platforma hesab olunan Parlamentlərarası İttifaqın Parlament Görüşü qlobal iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizədə parlamentlərin rolunun gücləndirilməsinə və ortaq həll yollarının müəyyənləşdirilməsinə xidmət edir. Tədbir bu il Braziliya Parlamenti və Parlamentlərarası İttifaq tərəfindən birgə təşkil olunub.

    COP30 Nigar Arpadarai
    Нигяр Арпадараи приняла участие в парламентской встрече в рамках COP30
    Nigar Arpadarai participates in parliamentary meeting within COP30

