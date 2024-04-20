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МВФ: Готовы поддержать Азербайджан для успешного проведения COP29 

МВФ: Готовы поддержать Азербайджан для успешного проведения COP29  Международный валютный фонд (МВФ) готов поддержать Азербайджан в вопросе успешного проведения COP29, который пройдет в ноябре в Баку.
COP29
20 апреля 2024 г. 13:50
МВФ: Готовы поддержать Азербайджан для успешного проведения COP29 

Международный валютный фонд (МВФ) готов поддержать Азербайджан в вопросе успешного проведения COP29, который пройдет в ноябре в Баку.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Состоялась отличная встреча с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым, председателем ЦБА Талехом Казымовым и назначенным президентом COP29 Мухтаром Бабаевым. Мы готовы поддерживать цели Азербайджана в области развития и климата, а также работать над успешным проведением COP29 в Баку в ноябре", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоIMF committed to supporting Azerbaijan’s development and climate goals, says managing director
Версия на азербайджанском языке ФотоIMF Azərbaycanın iqtisadi inkişaf və iqlim hədəflərinə dəstək verməyə hazırdır

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