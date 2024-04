МВФ: Готовы поддержать Азербайджан для успешного проведения COP29 

Международный валютный фонд (МВФ) готов поддержать Азербайджан в вопросе успешного проведения COP29, который пройдет в ноябре в Баку.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Состоялась отличная встреча с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым, председателем ЦБА Талехом Казымовым и назначенным президентом COP29 Мухтаром Бабаевым. Мы готовы поддерживать цели Азербайджана в области развития и климата, а также работать над успешным проведением COP29 в Баку в ноябре", - говорится в публикации.