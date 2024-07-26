Министр: Великобритания готова оказать Азербайджану поддержку для успешного проведения COP29

Верю в огромную важность мероприятий COP, которые объединяют страны мира для предотвращения изменения климата и зеленого развития мира.
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Министр констатировал важность продолжения мер, согласованных на предыдущих встречах COP, а также достижения важного соглашения по вопросу климатического финансирования на COP29 для обеспечения климатических целей.
В этой связи он обратил внимание на важность поддержки стран, наиболее пострадавших от климатических проблем.
Эд Милибенд неоднократно подчеркивал в своем выступлении, что британская сторона готова оказать Азербайджану всяческую поддержку и тесно сотрудничать для успешного проведения COP29, достижения ожидаемых результатов.