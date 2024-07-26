Министр: Великобритания готова оказать Азербайджану поддержку для успешного проведения COP29

Верю в огромную важность мероприятий COP, которые объединяют страны мира для предотвращения изменения климата и зеленого развития мира.

Верю в огромную важность мероприятий COP, которые объединяют страны мира для предотвращения изменения климата и зеленого развития мира.

Как передает Report , об этом заявил министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Эд Милибэнд на посвященном 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) мероприятии, которое было организовано в новом здании посольства Азербайджана в Лондоне.

Министр констатировал важность продолжения мер, согласованных на предыдущих встречах COP, а также достижения важного соглашения по вопросу климатического финансирования на COP29 для обеспечения климатических целей.

В этой связи он обратил внимание на важность поддержки стран, наиболее пострадавших от климатических проблем.

Эд Милибенд неоднократно подчеркивал в своем выступлении, что британская сторона готова оказать Азербайджану всяческую поддержку и тесно сотрудничать для успешного проведения COP29, достижения ожидаемых результатов.