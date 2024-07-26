Сомали готов тесно сотрудничать с Азербайджаном для успешного проведения COP29

Сомали готово тесно сотрудничать с правительством Азербайджана для успешного проведениия конференции COP29.

Сомали готов тесно сотрудничать с правительством Азербайджана для успешного проведения COP29.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Ахмед Моаллим Фики заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Поздравляем Азербайджан с проведением 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Мы выражаем готовность тесно сотрудничать с правительством Азербайджана для успешного проведения конференции COP29 и достижения всех поставленных задач на этой конференции", - сказал он.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года.