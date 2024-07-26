Карл III принял Мухтара Бабаева

Король Великобритании Карл III принял министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенного президента 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) Мухтара Бабаева.

Король Великобритании Карл III принял министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенного президента 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) Мухтара Бабаева.

Как передает Report ", об этом сообщается на странице COP28 (ОАЭ) в соцсети Х.

"Король Карл III принял в Кларенс-хаусе (вестминстерская резиденция членов британской королевской семьи - ред.) Тройку председательств COP, в которую входят президент COP28 Султан Аль-Джабер, назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев и национальный секретарь Бразилии (СОР30) по изменению климата Ана Тони.

Тройка председательств COP - это беспрецедентное сотрудничество между государствами, принимающими COP, целью которого является сохранение динамики, обеспечение преемственности, укрепление реализации и создание моста прогресса между конференциями COP", - говорится в сообщении.