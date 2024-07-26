Саймон Стилл: Впечатляет мобилизация Азербайджана для подготовки в проведении COP29

Изменение климата, одно из одних самых больших проблем современности, заставляет мир предпринять практические шаги в борьбе с его последствиями. Азербайджан еще раз подтверждает свою важную роль в этой борьбе, принимая у себя 29-ю сессию Конференции сторо

Изменение климата, одно из одних самых больших проблем современности, заставляет мир предпринять практические шаги в борьбе с его последствиями. Азербайджан еще раз подтверждает свою важную роль в этой борьбе, принимая у себя 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Усилия страны по борьбе с изменением климата имеют значение не только на региональном, но и на глобальном уровне. Председательствуя на COP29, которая пройдет в ноябре этого года, Азербайджан делает важный шаг в формировании и реализации климатической повестки.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стилл в интервью Report рассказал об уровне подготовки Азербайджана к COP29, поддержке ООН в этом направлении, оценил роль развивающихся стран в вопросах климатической деятельности, гендерном равенстве и пр.

- Прежде всего, я хотел бы поприветствовать Азербайджан, снова в этом году. Мой первый вопрос - как вы оцениваете подготовку Азербайджана к COP29?

- Решение о том, что Азербайджан будет принимать COP29, было принято в конце прошлого года. Так что у страны оказался очень короткий промежуток времени для подготовки.

Впечатляет, как председательство COP29, как вся страна мобилизовалась для поддержки и подготовки к проведению конференции.

Мы видели, как за короткий период времени выросла команда председательства, стали свидетелями ее открытости, искреннего, честного взаимодействия с партиями, осознание возложенных на них ролей и обязанностей и связанные с этим проблемы. Все это было весьма примечательно.

- Какова поддержка со стороны ООН Азербайджану для успешного проведения COP29?

- Генеральный секретарь ООН абсолютно четко заявил, что вся система Объединенных Наций оказывает поддержку Азербайджану в проведении COP29.

В рамках этого РКИК ООН, секретариат, который я представляю, играет фундаментальную роль в оказании поддержки сторонам конвенции и председательству для успешного проведения COP.

- Как вы оцениваете роль развивающихся стран в борьбе с изменением климата и какие меры поддержки им необходимы? Развивающиеся страны по-прежнему обеспокоены нехваткой средств, обещанных развитыми странами на борьбу с изменением климата.

- Развивающиеся страны оказали наименьшее влияние на возникновение климатического кризиса, но больше всех страдают от его последствий. Поэтому, прежде всего, они могут быть тем моральным авторитетом, тем голосом, который оказывает давление на развитые индустриальные страны, ответственные за кризис. Эта первая их роль.

А во-вторых, с точки зрения лидерства, при правильной поддержке они могут предпринять действия на местах, особенно по части адаптации и повышения устойчивости.

- Как вы думаете, каковы главые препятствия на пути достижения цели сокращения выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата?

- Они не финансовые и не технические, хотя самые спорные моменты в процессе касаются финансов, технических аспектов переговоров. Но на самом деле существуют решения для всех этих элементов.

Чего не хватает, так это политической воли. Политическая воля - это самое большое препятствие на пути продвижения климатических мер.

- Как вы знаете, Азербайджан является нефтяной страной и председательствует на конференции. Наблюдаете ли вы положительные изменения в использовании традиционных энергетических ресурсов за последний год?

- Что очень четко проявилось во время конференции в Дубае, в решении COP28, так это то, что необходим перехода от нефти и газа, от всех ископаемых видов топлива.

Так что это основная область внимания с точки зрения предотвращения дальнейших последствий климатического кризиса.

Любое государство, которое является производителем нефти, газа и угля, может продемонстрировать свое лидерство в том, что означает переход от всех видов ископаемого топлива и как это способствует сокращению выбросов.

- И наконец, какие меры принимаются по содействию активному участию женщин в COP?

- Безусловно. Это важная составляющая переговорного процесса по климату. И любой процесс, любое действие в области климата без полного вовлечения всего населения, а женщины - практически его половина, приведут к тому, что мы не достигнем в полной мере желаемого в рамках борьбы с климатическим кризисом.

Саяд Гасанлы, Эльвин Джамалов, фото Самиры Гасановой