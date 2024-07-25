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Спецпосланник Нидерландов: Готовы к тесному сотрудничеству с председательством Азербайджана в COP29

Спецпосланник Нидерландов: Готовы к тесному сотрудничеству с председательством Азербайджана в COP29 Специальный посланник Нидерландов по водным ресурсам Мейке ван Гиннекен (Meike van Ginneken) выразила готовность работать с правительством Азербайджана и председательством COP29 для успеха климатической конференции, которая в ноябре этого года пройдет в Б
COP29
25 июля 2024 г. 15:48
Спецпосланник Нидерландов: Готовы к тесному сотрудничеству с председательством Азербайджана в COP29

Специальный посланник Нидерландов по водным ресурсам Мейке ван Гиннекен (Meike van Ginneken) выразила готовность работать с правительством Азербайджана и председательством COP29 для успеха климатической конференции, которая в ноябре этого года пройдет в Баку.

Как сообщает Report, об этом она заявила в ходе выступления в Университете ADA на сессии "Вода в центре действий по борьбе с изменением климата".

"Нам нужно сосредоточиться на смягчении последствий изменений климата, но в то же время мы должны также обратить внимание на адаптацию к ним. В этом случае вода играет центральную роль. Мы будем работать с правительством Азербайджана и предстательством COP, чтобы 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) прошла успешно в Баку", - сказала она.

Ключевым вопросом бакинской климатической конференции будет обсуждение создания и внедрения передовых экологических решений.

Мейке ван Гиннекен отметила, что для устойчивого управления водными ресурсами важно сотрудничество на уровне международных организаций.

"COP29 станет важной платформой для обсуждения и внедрения передовых экологических решений. Стоит также отметить значительный вклад Азербайджана в решение водных проблем и подчеркнуть важность продолжения совместной работы в этой области", - сказала она.

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Версия на английском языке ФотоNetherlands ready to collaborate with Azerbaijan's COP29 Presidency
Версия на азербайджанском языке ФотоNiderlandın xüsusi elçisi: “COP29-un rəhbərliyi ilə sıx əməkdaşlığa hazırıq”

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