Спецпосланник Нидерландов: Готовы к тесному сотрудничеству с председательством Азербайджана в COP29

Специальный посланник Нидерландов по водным ресурсам Мейке ван Гиннекен (Meike van Ginneken) выразила готовность работать с правительством Азербайджана и председательством COP29 для успеха климатической конференции, которая в ноябре этого года пройдет в Б

Специальный посланник Нидерландов по водным ресурсам Мейке ван Гиннекен (Meike van Ginneken) выразила готовность работать с правительством Азербайджана и председательством COP29 для успеха климатической конференции, которая в ноябре этого года пройдет в Баку.

Как сообщает Report, об этом она заявила в ходе выступления в Университете ADA на сессии "Вода в центре действий по борьбе с изменением климата".

"Нам нужно сосредоточиться на смягчении последствий изменений климата, но в то же время мы должны также обратить внимание на адаптацию к ним. В этом случае вода играет центральную роль. Мы будем работать с правительством Азербайджана и предстательством COP, чтобы 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) прошла успешно в Баку", - сказала она.

Ключевым вопросом бакинской климатической конференции будет обсуждение создания и внедрения передовых экологических решений.

Мейке ван Гиннекен отметила, что для устойчивого управления водными ресурсами важно сотрудничество на уровне международных организаций.

"COP29 станет важной платформой для обсуждения и внедрения передовых экологических решений. Стоит также отметить значительный вклад Азербайджана в решение водных проблем и подчеркнуть важность продолжения совместной работы в этой области", - сказала она.