Саймон Стилл: Вся система ООН поддерживает Азербайджан в проведении COP29

Генеральный секретарь ООН абсолютно четко заявил, что вся система Объединенных Наций оказывает поддержку Азербайджану в проведении COP29.
Об этом в интервью Report сказал исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стилл.
"В рамках этого Секретариат РКИК ООН, который я представляю, играет фундаментальную роль в оказании поддержки председательству и сторонам конвенции для успешного проведения COP", - добавил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.