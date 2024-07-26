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Саймон Стилл: Вся система ООН поддерживает Азербайджан в проведении COP29

Саймон Стилл: Вся система ООН поддерживает Азербайджан в проведении COP29 Генеральный секретарь ООН абсолютно четко заявил, что вся система Объединенных Наций оказывает поддержку Азербайджану в проведении COP29.
COP29
26 июля 2024 г. 15:03
Саймон Стилл: Вся система ООН поддерживает Азербайджан в проведении COP29

Генеральный секретарь ООН абсолютно четко заявил, что вся система Объединенных Наций оказывает поддержку Азербайджану в проведении COP29.

Об этом в интервью Report сказал исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стилл.

"В рамках этого Секретариат РКИК ООН, который я представляю, играет фундаментальную роль в оказании поддержки председательству и сторонам конвенции для успешного проведения COP", - добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Saymon Stil: Bütün BMT sistemi COP29 üçün Azərbaycana dəstəkdir

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