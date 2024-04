Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) Azərbaycanın iqtisadi inkişaf və iqlim hədəflərinə dəstək verməyə hazırdır.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə IMF-in icraçı direktoru Kristalina Georgiyeva "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

"Azərbaycanın maliyyə naziri Samir Şərifov, Azərbaycan Mərkəızi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov və COP29-un prezidenti Muxtar Babayev ilə möhtəşəm görüş baş tutub. Biz Azərbaycanın inkişaf və iqlim hədəflərinə dəstək verməyə və noyabrda Bakıda COP29-un uğurlu keçirilməsi üçün işləməyə qərarlıyıq", - K. Georgiyeva qeyd edib.