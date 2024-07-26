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Саймон Стилл: Отсутствие политической воли - основное препятствие на пути продвижения климатических мер

Саймон Стилл: Отсутствие политической воли - основное препятствие на пути продвижения климатических мер Отсутствие политической воли является главным препятствием на пути продвижения климатических мер.
COP29
26 июля 2024 г. 17:40
Саймон Стилл: Отсутствие политической воли - основное препятствие на пути продвижения климатических мер

Отсутствие политической воли является главным препятствием на пути продвижения климатических мер.

Об этом в интервью Report заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стилл.

По его словам, хотя самые спорные моменты в процессе касаются финансов и технических аспектов переговоров, на самом деле существуют решения для всех этих элементов.

"Чего не хватает, так это политической воли. Политическая воля - это самое большое препятствие на пути продвижения климатических мер", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Saymon Stil: Siyasi iradənin olmaması iqlim fəaliyyətinin inkişafında əsas maneədir

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