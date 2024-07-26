Саймон Стилл: Отсутствие политической воли - основное препятствие на пути продвижения климатических мер

Отсутствие политической воли является главным препятствием на пути продвижения климатических мер.

Отсутствие политической воли является главным препятствием на пути продвижения климатических мер.

Об этом в интервью Report заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стилл.

По его словам, хотя самые спорные моменты в процессе касаются финансов и технических аспектов переговоров, на самом деле существуют решения для всех этих элементов.

"Чего не хватает, так это политической воли. Политическая воля - это самое большое препятствие на пути продвижения климатических мер", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.