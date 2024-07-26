Саймон Стилл: Отсутствие политической воли - основное препятствие на пути продвижения климатических мер

Отсутствие политической воли является главным препятствием на пути продвижения климатических мер.
Об этом в интервью Report заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стилл.
По его словам, хотя самые спорные моменты в процессе касаются финансов и технических аспектов переговоров, на самом деле существуют решения для всех этих элементов.
"Чего не хватает, так это политической воли. Политическая воля - это самое большое препятствие на пути продвижения климатических мер", - сказал он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.