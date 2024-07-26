Президент COP20: Нельзя допустить провала новой цели климатического финансирования

Азербайджану необходимо активизировать действия для достижения амбициозного результата на COP29.

Азербайджану необходимо активизировать действия и мобилизовать все стороны рамочной конвенции по климату для достижения амбициозного результата COP29.

Как передает Report со ссылкой на Сlimate Сhange News, об этом заявил руководитель WWF по вопросам климата и энергии, который ранее также был президентом COP20 Мануэль Пульгар-Видаль.

"Роль Азербайджана как принимающей стороны COP29 возлагает на него большую ответственность и возможность не только продвигать переговоры, но и создать наследие для будущих поколений. Установление четких сроков, использование экспертных консультаций, интенсификация финансовых переговоров и поддержание давления на страны с целью выполнения обязательств - все это может привести к успешной COP", - заявил М.Видаль.

Он отметил, что соглашение COP28 должно было ознаменовать "начало конца" эры ископаемого топлива.

"Однако, прогресс после саммита в Дубае был удручающе медленным. Окно возможностей для цели в 1,5 ℃ быстро закрывается. Мы не должны допустить провала соглашения по новой цели климатического финансирования в Баку”, - отметил он.

По его словам, эффективное руководство финансовыми переговорами потребует проактивных шагов и признания масштабов необходимого финансирования. "К 2030 году для климата и окружающей среды необходимо не менее 1 триллиона долларов инвестиций. Предложение Азербайджана о Фонде действий по финансированию климата справедливо означало бы механизм, посредством которого загрязнители наконец-то заплатят”.

По его словам, создание баланса между потребностями и требованиями более 190 стран является сложной задачей, но выполнимой при взаимодействии с чемпионами из бизнеса, правительств и гражданского общества.

“Создание благоприятных условий и поощрение стран к выполнению существующих обязательств может оказать наибольшее влияние на борьбу с климатическим кризисом. Азербайджан выиграет от продолжения неустанного взаимодействия с авторитетными игроками, которые могут помочь ему избежать ловушек и ненужных ошибок. Спорадических консультаций будет недостаточно; ключом является последовательный диалог. Наконец, Азербайджан должен быть готов к пристальному вниманию со стороны средств массовой информации и гражданского общества",- считает М.Видаль.