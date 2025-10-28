Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Мухтар Бабаев выступит на Парижском форуме мира

    COP29
    • 28 октября, 2025
    • 17:00
    Мухтар Бабаев выступит на Парижском форуме мира

    Президент СОР29 Мухтар Бабаев отбыл во Францию для участия в Парижском форуме мира.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице COP29 в соцсети X.

    М.Бабаев выступит на Парижском форуме мира, который пройдет 29-30 октября.

    Muxtar Babayev Paris Sülh Forumunda çıxış edəcək
    Mukhtar Babayev to speak at Paris Peace Forum

