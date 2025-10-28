Мухтар Бабаев выступит на Парижском форуме мира

Президент СОР29 Мухтар Бабаев отбыл во Францию для участия в Парижском форуме мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице COP29 в соцсети X.

М.Бабаев выступит на Парижском форуме мира, который пройдет 29-30 октября.