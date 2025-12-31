США готовы поддержать мирные усилия Камбоджи и Таиланда

США выразили готовность содействовать реализации договоренностей о прекращении боевых действий между Камбоджей и Таиландом, достигнутых на фоне недавней эскалации конфликта.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготта.

Как отмечается в документе, американская администрация приветствует освобождение Таиландом 18 камбоджийских военных и рассматривает это как важный шаг в восстановлении добрососедских отношений и укреплении доверия между двумя странами.

"США готовы оказать поддержку правительствам Камбоджи и Таиланда в реализации ключевых мер, согласованных в совместной декларации, подписанной 26 октября 2025 года в Куала-Лумпуре", - подчеркнул Пиготт. Он также отметил важность договоренностей, подписанных 27 декабря, для установления стабильного мира между соседями.

В соглашении о прекращении огня, которое вступило в силу 27 декабря, указано, что обе стороны обязуются прекратить боевые действия с 12:00 по местному времени. Этот шаг был предпринят по итогам третьего специального заседания Генерального пограничного комитета Камбоджи и Таиланда.

Последний виток эскалации пограничного конфликта произошел после перестрелки 7 декабря, когда камбоджийские войска обстреляли позиции Таиланда в приграничной зоне. В ответ ВВС Таиланда атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. В ходе столкновений погибли 23 таиландских военнослужащих. Камбоджийские власти сообщают, что в результате обстрелов в Камбодже погибли 31 мирный житель, а 87 человек получили ранения.