Muxtar Babayev Paris Sülh Forumunda çıxış edəcək

    • 28 oktyabr, 2025
    • 16:41
    Muxtar Babayev

    COP29 Prezidenti Muxtar Babayev Paris Sülh Forumunda iştirak etmək üçün Fransanın Paris şəhərinə gedib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" hesabında məlumat verilib.

    M.Babayev Paris Sülh Forumunda çıxış edəcək.

    Qeyd edək ki, Paris Sülh Forumu 29-30 oktyabr tarixlərində baş tutacaq.

