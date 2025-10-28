Muxtar Babayev Paris Sülh Forumunda çıxış edəcək
COP29
- 28 oktyabr, 2025
- 16:41
COP29 Prezidenti Muxtar Babayev Paris Sülh Forumunda iştirak etmək üçün Fransanın Paris şəhərinə gedib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" hesabında məlumat verilib.
M.Babayev Paris Sülh Forumunda çıxış edəcək.
Qeyd edək ki, Paris Sülh Forumu 29-30 oktyabr tarixlərində baş tutacaq.
