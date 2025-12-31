Уиткофф сообщил о проведении консультаций с представителями Украины и евротройки

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел консультации с советниками по нацбезопасности евротройки и Украины по дальнейшим шагам в урегулировании российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом Уиткофф написал в соцсети Х.

"Вместе с госсекретарем Марко Рубио, предпринимателем Джаредом Кушнером провели продуктивный разговор с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном и Гюнтером Зуттером, а также главой СНБО Украины Рустемом Умеровым для продвижения следующих шагов в мирном процессе", - говорится в публикации.

По словам Уиткоффа, стороны сосредоточились на практическом исполнении оговоренных шагов в рамках мирного процесса, включая укрепление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов деэскалации для завершения войны и предотвращения ее возобновления.

"Мы также уделили время пакету помощи для восстановления Украины - как продолжить определение, совершенствование и продвижение этих концепций, чтобы Украина могла быть успешной, устойчивой и по-настоящему процветать после окончания войны. Было обсуждено множество дополнительных деталей, и мы продолжим эту важную работу и координацию в Новом году", - заключил спецпосланник президента США.