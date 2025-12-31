Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Уиткофф сообщил о проведении консультаций с представителями Украины и евротройки

    Другие страны
    • 31 декабря, 2025
    • 21:57
    Уиткофф сообщил о проведении консультаций с представителями Украины и евротройки

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел консультации с советниками по нацбезопасности евротройки и Украины по дальнейшим шагам в урегулировании российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом Уиткофф написал в соцсети Х.

    "Вместе с госсекретарем Марко Рубио, предпринимателем Джаредом Кушнером провели продуктивный разговор с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном и Гюнтером Зуттером, а также главой СНБО Украины Рустемом Умеровым для продвижения следующих шагов в мирном процессе", - говорится в публикации.

    По словам Уиткоффа, стороны сосредоточились на практическом исполнении оговоренных шагов в рамках мирного процесса, включая укрепление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов деэскалации для завершения войны и предотвращения ее возобновления.

    "Мы также уделили время пакету помощи для восстановления Украины - как продолжить определение, совершенствование и продвижение этих концепций, чтобы Украина могла быть успешной, устойчивой и по-настоящему процветать после окончания войны. Было обсуждено множество дополнительных деталей, и мы продолжим эту важную работу и координацию в Новом году", - заключил спецпосланник президента США.

    Стив Уиткофф США российско-украинская война Рустем Умеров консультации

    Последние новости

    21:57

    Уиткофф сообщил о проведении консультаций с представителями Украины и евротройки

    Другие страны
    21:46

    Орбан: США в 2026 году могут заключить с РФ соглашение о мире без ЕС

    Другие страны
    21:24

    СМИ: Состояние Трампа и его семьи за 15 месяцев выросло примерно на 70%

    Другие страны
    21:08

    Welt: Британия и Франция предложили направить в Украину до 15 тыс. миротворцев

    Другие страны
    20:55
    Видео

    Euronews: Баку устанавливает новые стандарты в сфере общественной безопасности

    Медиа
    20:46
    Фото

    Стали известны личности участников тяжелого ДТП в Гёйчае - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    20:37

    ОАЭ начали вывод войск из аэропорта в Йемене

    Другие страны
    20:23

    Disney выплатит $10 млн штрафа по делу о конфиденциальности детей

    Другие страны
    20:11

    Полиция Финляндии задержала судно Fitburg за повреждение кабеля - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей